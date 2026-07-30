Sieben Tote bei Absturz von Helikopter in Argentinien

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Beim Absturz eines für die Bekämpfung von Waldbränden genutzten Helikopters in Argentinien sind sieben Menschen ums Leben gekommen.

Der Helikopter stürzte am Mittwoch in der westargentinischen Provinz San Juan ab, wie Gouverneur Marcelo Orrego mitteilte. Unter den Opfern befanden sich demnach Angehörige von Zivilschutz, Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde AFE stürzte der Helikopter vom Typ Bell 412 im Naturpark Ischigualasto ab. Er sei für eine Weiterbildung in San Juan eingesetzt worden und sollte in die Nachbarprovinz La Rioja fliegen, um dort bei der Überwachung eines Waldbrandes zu helfen. Die Absturzursache war zunächst unklar. (sda/apa/afp)