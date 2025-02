Mohamed Amra am Sonntag in Rumänien: Vermummte Beamte führen den Drogenboss in ein Gerichtsgebäude. Bild: keystone

Mohamed Amra: Gangsterboss «Die Fliege» vor Schönheits-OP gefasst

Der Ausbruch erfolgte mit maximaler Brutalität, zwei Beamte starben. Jetzt ist der Befreite wieder in Haft – eine Schönheits-OP wurde ihm zum Verhängnis.

Matti Hartmann / t-online

Ein Artikel von

Der als «Die Fliege» bekannte Gangsterboss Mohamed Amra ist neun Monate nach seiner brutalen Befreiung aus einem französischen Gefangenentransporter in Rumänien festgenommen worden – und Frankreichs Regierung feiert. «Nach monatelanger Jagd wurde Amra endlich verhaftet», schrieb der französische Ministerpräsident François Bayrou bei X. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem «tollen Erfolg».

Wie der rumänische Innenminister Catalin Predoiu am Sonntag sagte, wollte Amra sich in Rumänien wohl einer Schönheitsoperation unterziehen. Nach der Festnahme entstandene Fotos zeigen, dass der Gangster bereits damit begonnen hatte, sein Äusseres zu verändern. Er hat sich die Haare gefärbt und einen Bart wachsen lassen. Nach der OP habe Amra geplant, Rumänien in Richtung Kolumbien zu verlassen, sagte Rumäniens Innenminister Predoiu.

Gangsterboss «Die Fliege» selbst sagte, er wollte «Ferien» machen

Amra selbst äusserte sich bei einer Anhörung vor Gericht in Bukarest nur vage. Wie «Le Parisien» berichtete, sagte er auf die Frage nach dem Grund seiner Anwesenheit in Rumänien lediglich: «Ferien.»

Der 30-Jährige und seine Komplizen gehörten zu den meistgesuchten Verbrechern Frankreichs. Mehr als 300 Ermittler waren bei der Fahndung nach ihnen im Einsatz. Amra soll in Marseille eine führende Figur des Syndikats «Die Schwarzen» gewesen sein. In der Nacht zum Sonntag nahmen Einsatzkräfte bei mehreren Operationen in Amras Heimatstadt Rouen, den Niederlanden und Spanien insgesamt zehn weitere Personen fest. Sie sollen Helfer des Drogenbosses sein.

Zwei Justizbeamte bei Befreiung an Mautstelle getötet

Amra war im Mai vergangenen Jahres befreit worden, als er in einem Gefangenentransporter auf dem Weg zu einer richterlichen Vernehmung war. An einer Autobahnmautstelle griffen mehrere vermummte und und mit Maschinengewehren bewaffnete Männer den Transporter an, zwei Gefängniswärter wurden erschossen und drei weitere verletzt.

Der von einer Überwachungskamera gefilmte extrem brutale Angriff warf ein Schlaglicht auf die immer extremer werdende Gewalt im Drogenmilieu in Frankreich. Amra soll im Gefängnis weiter seine illegalen Geschäfte geführt haben. Unter anderem wird er verdächtigt, aus der Haft heraus Morde beauftragt zu haben. Auch seine Befreiung könnte er selbst organisiert haben.