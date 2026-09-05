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Trump zu Drohnen-Fund: Putin plant keine Angriffe auf Nato

Trump zu Drohnen-Fund: Putin plant keine Angriffe auf Nato

05.09.2026, 06:2905.09.2026, 06:29

Nach dem mutmasslich russischen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle sieht US-Präsident Donald Trump weiter keine Gefahr eines russischen Angriffs auf die Nato. «Wir sprechen miteinander, ich kenne ihn sehr gut. Putin plant keinen Angriff auf das Nato-Gebiet», sagte Trump auf die Frage, ob der Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle einen solchen Angriff darstelle. Nähere Angaben machte der US-Präsident dazu nicht.

epa13212694 US President Donald Trump makes an announcement on taking action to expand meat-processing options for US farmers and ranchers in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, ...
Donald Trump.Bild: keystone

Ähnlich hatte sich Trump bereits Ende August geäussert, nachdem CIA-Chef John Ratcliffe überraschend zu Besuch in Moskau war. Das «Wall Street Journal» und das Magazin «Politico» berichteten zuvor, Ratcliffe habe den Kreml vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung Russland allerdings noch nicht offiziell für den Anschlagsversuch verantwortlich gemacht.

Die mit Sprengstoff und einem Zündmechanismus präparierte Drohne war Anfang August im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. (sda/dpa)

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Scrat
05.09.2026 06:47registriert Januar 2016
«Ich kenne Trump sehr gut. Er würde niemals Marktmanipulation und persönliche Bereicherung ins Zentrum seiner Machenschaften stellen, andere souveräne Staaten erpressen sich über Verfassung und Gesetze foutieren.»

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