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Finnland stellt Grenzzaun an der russischen Grenze fertig

https://raja.fi/en/-/the-eastern-border-fence-is-completed Finnland stellt Grenzzaun zu Russland fertig. 200 Kilometer lang an neuralgischen Stellen der 1300 Kilometer langen Grenze zwischen Russland ...
Ein Stück des Grenzzauns.Bild: Finnischer Grenzschutz

Finnland stellt Grenzzaun an der russischen Grenze fertig

11.09.2026, 16:0711.09.2026, 16:07

Nach zwei Jahren Bauzeit hat Nato-Mitglied Finnland einen 200 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Russland fertiggestellt. «Die wichtigste Aufgabe des Staates ist es, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten», sagte die finnische Innenministerin Mari Rantanen laut einer Pressemitteilung. «Der Grenzzaun an der Ostgrenze ist in diesen unvorhersehbaren Zeiten ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Grenzsicherheitssystems.»

Der Zaun war seit August 2024 an mehreren Abschnitten der mehr als 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland entstanden, an denen «der operative Bedarf am grössten und der Bau am wirtschaftlich sinnvollsten» gewesen sei, teilte der finnische Grenzschutz mit. Die Grenzanlage umfasst etwa einen 4,5 Meter hohen Zaun und ein technisches Überwachungssystem, welches Aktivitäten in der Nähe des Grenzzauns feststellen und lokalen Behörden melden kann.

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Finnland und Russland teilen sich eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze. An 200 Kilometern davon steht jetzt ein Grenzzaun.Bild: www.imago-images.de

Russland als Nachbar: Vorwurf instrumentalisierter Migration

Die Sicherheitslage an der finnisch-russischen Grenze gilt seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine als angespannt. Im Dezember 2023 hatte Finnland seine Land-Grenzübergänge zu Russland dichtgemacht. Hintergrund waren Vorwürfe, Russland habe gezielt Migranten an die Grenze gebracht, um Unruhe zu stiften. «Ohne einen Grenzzaun ist es nicht möglich, die instrumentalisierte Einreise wirksam, glaubwürdig und sicher zu bekämpfen», sagte Markku Hassinen, Chef der finnischen Grenzschutzbehörde, nun laut der Mitteilung.

(nil/ear mit Material sda/dpa)

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