Kanadas Polizei fahndet nach diesem Mann mit Katzenkostüm

Die Polizei in der westkanadischen Provinz British Columbia fahndet nach einer Person in einem Katzenkostüm. Die Polizei warnt: Auch ein Jux kann eine Straftat sein.

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Dem oder der Verdächtigen werde vorgeworfen, ein jugendliches Mädchen verfolgt und ihr Angst eingejagt zu haben, teilte die Polizei in West Kelowna mit.

Nach diesem Mann wird in Kanada gesucht. Bild: RCMP

Das Mädchen habe sich sicher nach Hause retten können. Die Ermittler versuchen nun, die kostümierte Person zu identifizieren. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Abend des 24. August. Die Polizei sucht unter anderem nach Aufnahmen von Überwachungskameras.

Die Person sei als die Figur aus dem Kinderbuch «Der Kater mit Hut» verkleidet gewesen. Das Tragen eines Kostüms sei an sich keine Straftat, hiess es von der Polizei. Wer aber einen anderen Menschen verfolge und dadurch begründete Angst um dessen Sicherheit auslöse, könne sich je nach Umständen etwa wegen Belästigung strafbar machen. (dab/sda/dpa)