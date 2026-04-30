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Selenskyj will längere Waffenruhe nach Trumps Telefonat mit Putin

Nach Telefonat Trump-Putin: Selenskyj für längere Waffenruhe

30.04.2026, 13:3530.04.2026, 13:35

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die USA um Aufklärung über den Moskauer Vorschlag einer Waffenruhe zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai.

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy attends a press conference with Italy&#039;s Premier Giorgia Meloni after their meeting at Chigi government&#039;s offices in Rome, Wednesday, April 15, 20 ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: keystone

«Wir werden klären, worum es genau geht – um ein paar Stunden Sicherheit für eine Parade in Moskau oder um mehr», schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hatten am Vorabend bei einem Telefonat über eine begrenzte Waffenruhe gesprochen. Selenskyj wies sein Team an, sich mit den Amerikanern in Verbindung zu setzen.

«Unser Vorschlag ist ein langfristiger Waffenstillstand, verlässliche und garantierte Sicherheit für die Menschen und ein dauerhafter Frieden», erklärte er. (dab/sda/dpa)

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