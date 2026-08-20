Russland greift die Ukraine wieder heftig an: eine Frau steht in einem durch Raketenangriffe zerstörten Buchmarkt in Kiew am 19. August 2026. Bild: keystone

Todesopfer bei russischem Angriff auf Kiew

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Bei einem weiteren russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Behördenangaben mindestens eine Frau getötet worden. In mehreren Stadtteilen seien Wohnhäuser und andere Gebäude beschädigt worden, die Fenster eines Kinderkrankenhauses seien geborsten, an verschiedenen Orten Brände ausgebrochen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit.

Zuvor hatte Klitschko auch von vier Verletzten gesprochen. Ob die Frau, deren Tod er später erwähnte, darin eingerechnet war, blieb zunächst unklar. Infolge der Luftangriffe seien mehrere Menschen in einem Schutzraum und andernorts in einem Wohnhaus eingeschlossen, schrieb der Bürgermeister weiter. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In einem Grossteil des Landes wurde in der Nacht Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor anfliegenden ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen.

Russland überzieht die Ukraine seit knapp viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. (sda/dpa)