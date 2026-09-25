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Junge in der Ukraine bei russischem Luftangriff auf Kiew getötet

Junge bei Luftangriff auf Kiew getötet

In Kiew hat eine russische Kampfdrohne nach ukrainischen Polizeiangaben am Morgen ein Hochhaus getroffen und einen 14-jährigen Jungen getötet.
25.09.2026, 13:0825.09.2026, 13:08

Mindestens sieben weitere Bewohner des Wohnblocks seien verletzt worden, teilte die Polizei der ukrainischen Hauptstadt auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Angaben.

Kiew Ukraine
Das beschädigte Hochhaus in Kiew.Bild: x

Über dem Zentrum war Abwehrfeuer zu hören, dann der Flug der Drohne mit Jetantrieb und der Einschlag, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur DPA berichtete. Luftalarm wurde in diesem Fall erst kurz darauf ausgelöst. Die Ukraine arbeitet noch an einer wirksamen Abwehr gegen die von Russland weiterentwickelten schnellen Shahed-Drohnen mit Düsenantrieb. Nach den nächtlichen russischen Luftangriffen wurde ein weiterer Toter aus Odessa gemeldet.

Ukrainische Angriffe auf Raffinerien und Fabriken

Ihrerseits setzte die Ukraine Drohnenangriffe auf Öl- und Industrieanlagen in Russland fort. Nach inoffiziellen Berichten auf Telegram wurden eine Raffinerie in Perm am Ural, 1'500 Kilometer von der Ukraine entfernt, und eine Raffinerie in Nowoschachtinsk im Süden Russlands getroffen. Weitere Ziele waren demnach eine Elektronikfabrik in Uljanowsk an der Wolga und ein Chemiewerk in Woronesch.

Russland versucht, mit seinem Angriffskrieg seit mehr als viereinhalb Jahren die Ukraine zu unterwerfen. Die Ukraine wehrt sich mit Hilfe westlicher Unterstützung. (dab/sda/dpa)

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