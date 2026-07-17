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Demos in der Ukraine für entlassenen Minister gehen weiter

Demos in der Ukraine für entlassenen Minister gehen weiter

17.07.2026, 15:2917.07.2026, 15:29
KEYPIX - epa13115620 Ukrainians protest against the dismissal of Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov in downtown Kyiv, Ukraine, 16 July 2026, amid the ongoing Russian invasion. Protesters in K ...
In der Innenstadt wird seit drei Tagen gegen die Entlassung von Michajlo Fedorow protestiert.Bild: keystone

In Kiew und anderen Städten der Ukraine dauern Demonstrationen gegen die Personalpolitik von Präsident Wolodymyr Selenskyj den dritten Tag in Folge an. Die Demonstranten fordern vor allem die Wiedereinsetzung des entlassenen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete.

Viele verlangten auch eine Entlassung des Oberkommandierenden der Armee, Olexander Syrskyj. Gemeinsames Zeichen der Proteste waren die Losungen auf braunen Papptafeln.

Selenskyj hat sich für Armeechef entschieden

Selenskyj hat bei einer grösseren Regierungsumbildung den erst seit einem halben Jahr amtierenden Fedorow aus dem Kabinett entfernt. Der 35 Jahre alte Minister gilt als Reformer, der das Beschaffungswesen für die Armee verändert hat und der stark auf Technisierung und Digitalisierung der ukrainischen Verteidigung setzt. Allerdings lag Fedorow, wie er selbst eingesteht, in einem Dauerstreit mit General Syrskyj. Selenskyj entschied sich in diesem Konflikt dafür, an dem Oberkommandierenden festzuhalten.

Ukraine&#039;s Defense Minister Mykhailo Fedorov speaks to journalists during a joint press conference with Sweden&#039;s Defense Minister Pal Jonson in Kyiv, Ukraine, Wednesday, July 1, 2026. (AP Pho ...
Michajlo Fedorow, hier an einer Konferenz Anfangs Juli.Bild: keystone

Als neuen Verteidigungsminister will der Präsident den kommissarischen Chef des Geheimdienstes SBU, Jewhenij Chmara, nominieren. Zunächst war Ex-Innenminister Ihor Klymenko für das Verteidigungsressort im Gespräch gewesen. Selenskyj teilte nun mit, dass Klymenko neuer Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats werde. Bisher hat den Posten Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow inne, der längere Zeit die Verhandlungen mit den USA und Russland über ein Kriegsende führte – und dessen politische Zukunft unklar ist.

Dem bisherigen Vizeregierungschef Taras Katschka, zuständig für die Integration mit der EU, bot Selenskyj an, die Leitung der Kiewer Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel zu übernehmen. (sda/dpa)

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