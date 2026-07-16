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Russland: Ukrainischer Angriff an der Wolga forderte ein Todesopfer

ENGELS AIR BASE, SAEATOV OBLAST, RUSSIA -- DECEMBER 3, 2022: A Maxar satellite imagery of Engels Air Base in Saratov Oblast, Russia. Please use: Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies.
Satellitenbild des Luftwaffenstützpunkts im russischen Engels, 3. Dezember 2022. Bild: Maxar

Russland meldet nach ukrainischer Attacke im Wolgagebiet mehrere Opfer

Anfangs hiess es von offizieller Seite, es sei niemand zu Schaden gekommen. Nun wurden vier Verletzte und ein Todesopfer vermeldet.
16.07.2026, 14:0216.07.2026, 14:02

Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Grossstadt Engels an der Wolga eingeschlagen. Schrieb Gouverneur Roman Bussargin zunächst in sozialen Netzwerken, dass es keine Verletzten gebe, so teilte die Staatsanwaltschaft später mit, dass Menschen zu Schaden gekommen seien.

Details gab die Behörde nicht bekannt. Medienberichten zufolge haben die Drohnen zudem ein Feuer auf dem Militärflugplatz der dort stationierten Bomberflotte ausgelöst. Das Ausmass der Schäden ist unbekannt. Offizielle Stellen haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.

Der Luftwaffenstützpunkt in Engels ist einer der grössten in ganz Russland. Von dort steigen immer wieder strategische Bomber auf, um Städte in der Ukraine wie etwa Kiew in der vergangenen Nacht mit Raketen zu beschiessen. Die Ukraine hat Engels daher bereits in der Vergangenheit mit Drohnen attackiert.

Drohne tötet Chefingenieur des AKW Saporischschja – Russland fordert «klare Reaktion»

Nördlich von Moskau haben derweil einem Bericht des unabhängigen Portals Astra zufolge ukrainische Drohnen ein Öldepot nahe der ebenfalls an der Wolga gelegenen Stadt Jaroslawl in Brand gesetzt. Die riesige Anlage gehört zu der örtlichen Raffinerie und soll bis zu 620'000 Kubikmeter Lagerkapazität haben.

Später bestätigten offizielle Stellen in Jaroslawl einen Angriff. Bei der Attacke sei ein Mann ums Leben gekommen, vier Personen wurden verletzt, schrieb Gouverneur Michail Jewrajew. Zu Schäden machte er keine Angaben. (sda/dpa)

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