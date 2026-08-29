freundlich23°
DE | FR
burger
International
Russland

Polens Regierungschef: «Eskalation vonseiten Russlands schreitet voran»

epa13171000 Polish Prime Minister Donald Tusk speaks during the Polish Armed Forces Day in Gdynia, northern Poland, 15 August 2026. Polish Armed Forces Day is a national holiday celebrated annually on ...
Polens Regierungschef Donald Tusk.Bild: keystone

Polens Regierungschef warnt: «Eskalation vonseiten Russlands schreitet voran»

29.08.2026, 13:4729.08.2026, 13:47

Polens Regierungschef Donald Tusk hat davor gewarnt, dass Russland den Krieg in der Ukraine ausweiten und die Nato provozieren könnte. «Wie ich bereits gewarnt habe, schreitet die Eskalation vonseiten Russlands voran», schrieb Tusk auf der Online-Plattform X nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die nächsten sechs Monate würden entscheidend sein. «Wir dürfen Provokationen Russlands gegenüber einem der Nato-Mitglieder nicht ausschliessen.»

Am Mittwoch hatte eine Visite von CIA-Chef John Ratcliffe nach Moskau weltweit Spekulationen ausgelöst. In US-Medien hiess es, dass Ratcliffe Russland vor einer Attacke auf einen der Nato-Staaten gewarnt haben soll. Angesprochen auf die Berichte, dementierte der Kreml und wies mit dem Finger auf den Westen.

Warum flog der CIA-Chef nach Moskau?
Analyse
Warum flog der CIA-Chef nach Moskau?

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unwetter in der Schweiz am Freitag
1 / 50
Unwetter in der Schweiz am Freitag
quelle: user
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Streit zwischen Bergführer und Alpinist eskaliert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Serbischer Minister deutet Staatsbegräbnis für Mladic an
Die serbische Regierung hat die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic anklingen lassen.
«General Mladic ist ein General, und das Protokoll ist bekannt», sagte Justizminister Nenad Vujic dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV. Seine Regierung respektiere, was Mladic zustehe, fügte Vujic hinzu.
Zur Story