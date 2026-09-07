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Korruptions-Affaire: Rücktritt von ukrainischem Generalstaatsanwalt

epa13217940 Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a meeting with US Special Envoys for Peace, Steve Witkoff and Jared Kushner (not pictured) at the Mariinsky Palace in Kyiv, Ukraine, 06 Septe ...
Während Zelensky sich um Diplomatie bemüht, kommt es innerhalb seiner Behörden immer wieder zu Korruptionsvorwürfen. Bild: keystone

Korruptions-Affaire: Ukrainischer Generalstaatsanwalt kündigt Rücktritt an

07.09.2026, 22:5907.09.2026, 22:59

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko hat im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in seiner Behörde seinen Rücktritt angekündigt. «Das ist eine politische Entscheidung», schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. «Ich möchte nicht, dass das Amt des Generalstaatsanwalts als Instrument politischer Auseinandersetzungen missbraucht wird.» Seine Haltung zu den Vorwürfen, die er bereits mehrfach zurückgewiesen hatte, bleibe unverändert.

Wenige Stunden zuvor hatte Krawtschenko nach Angaben ukrainischer Medien einen möglichen Rücktritt noch abgelehnt und erklärt, dass er von diesem Posten nur abberufen werden könne. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform hatten Sonderermittler eine kriminelle Vereinigung unter der Führung des Leiters einer Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft aufgedeckt, die angeblich Bestechungsgelder kassierte. Krawtschenko wies jede Verstrickung in diese Affäre zurück. (sda/dpa)

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