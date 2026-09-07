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Ukraine: Tote nach russischen Bombenangriffen auf Kramatorsk

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Im ostukrainischen Kramatorsk sind nach Angriffen der vergangenen Woche erneut russische Bomben gefallen.Bild: keystone

Ukraine: Tote nach russischen Bombenangriffen auf Kramatorsk

07.09.2026, 16:5307.09.2026, 16:53

Bei russischen Gleitbombenangriffen sind im ostukrainischen Kramatorsk mindestens zwei Menschen getötet worden.

Vier weitere seien verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei via Telegram mit. Insgesamt seien auf die Stadt im Gebiet Donezk vier 250-Kilogramm-Bomben abgeworfen worden. Demnach schlugen zwei der Bomben in Wohnhäuser ein.

Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus grosser Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen. Kramatorsk ist über zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion. (leh/sda/dpa)

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