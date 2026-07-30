klar19°
DE | FR
burger
International
Russland

«Einsatz ballistischer Waffen»: Explosionen und Luftalarm in Kiew

epa13120131 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian missile strike on a residential area in Kyiv, Ukraine, 19 July 2026, amid the Russian invasion. At least one person was killed and 15 other ...
Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete in der Nacht auf Donnerstag von mehreren Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt (Archivbild).Bild: keystone

«Einsatz ballistischer Waffen»: Explosionen und Luftalarm in Kiew

30.07.2026, 04:1930.07.2026, 04:19

Nur wenige Stunden nach der Warnung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem drohenden «massiven» russischen Angriff ist in Kiew Luftalarm ausgelöst worden.

Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete in der Nacht auf Donnerstag von mehreren Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt.

«Luftalarm in Kiew wegen der Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen», warnte zugleich die Militärverwaltung. Sie appellierte an die Bewohner der Hauptstadt unverzüglich die nächstgelegenen Schutzräume aufzusuchen.

Zuvor hatte Selenskyj vor einem drohenden «massiven» russischen Luftangriff in der Nacht auf Donnerstag gewarnt. «Die Russen haben vor einigen Tagen einen massiven Angriff vorbereitet, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff heute Nacht ausgeführt wird», schrieb Selenskyj am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst X. Er rief die Bevölkerung im ganzen Land auf, auf einen möglichen Luftalarm zu achten.

Selenskyj rief zudem die USA und weitere westliche Verbündete der Ukraine dazu auf, Patriot-Luftabwehrraketen zu liefern. Kiew benötigt diese zur Abwehr von russischen Angriffen mit ballistischen Raketen. Am Dienstag hatte Selenskyj in Washington mit US-Präsident Donald Trump über das Patriot-Abwehrsystem gesprochen. (sda/apa/afp/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Drohne filmt zum ersten Mal Geburt eines Buckelwals
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hitzewelle erschwert Löscheinsätze in Frankreich und Spanien
Angesichts einer neuen Hitzewelle bei gleichzeitiger Trockenheit und Winden kämpft die Feuerwehr in den Waldbrandgebieten in Frankreich und Spanien unter Hochdruck gegen ein Wiederaufflammen der Feuer. Zehntausende Evakuierte in beiden Ländern können unterdessen in ihre Häuser zurückkehren.
Zur Story