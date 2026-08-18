freundlich17°
DE | FR
burger
International
Russland

Moskau mit Hunderten Drohnen attackiert

Ukrainian servicemen of K-2 brigade of the Unmanned Systems Forces prepare a midrange drone at takeoff position before flying towards Russian positions at the frontline in Donetsk region, Ukraine, Mon ...
Ukrainische Soldaten bereiten eine Drohne vor.Bild: keystone

Heftigste Attacke seit zwei Jahren: Moskau mit Hunderten Drohnen attackiert

18.08.2026, 06:3118.08.2026, 06:44

Die russische Millionenmetropole Moskau und die umliegende Hauptstadtregion sind in der Nacht zum Ziel einer Angriffswelle mit ukrainischen Drohnen geworden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass handelte es sich um die heftigste derartige Attacke seit zwei Jahren.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte demnach mit, von Montagabend bis Dienstagmorgen seien 620 Drohnen in Richtung der Hauptstadtregion geflogen. Die meisten habe die Luftabwehr schon im Anflug abgewehrt, weitere 180 Drohnen seien dann im Raum Moskau vom Himmel geholt worden. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Die ukrainische Luftwaffe fliegt nahezu täglich grosse Angriffswellen gegen die russische Hauptstadtregion. Schon in der Nacht zu Sonntag wurde das Moskauer Gebiet laut Sobjanin von ungefähr 600 Drohnen attackiert – demnach gab es neben einem Todesopfer auch mehrere Verletzte.

Traffic moves along the multi-lane highway in Moscow, with the modern city skyscrapers illuminating the skyline in Moscow, Russia, Friday, July 8, 2016. Moscow city is up-to-date and constantly changi ...
Blick auf die Skyline von Moskau. (Archivbild)Bild: AP/AP

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Bei russischen Angriffen sind am Montagabend in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Saporischschja starben ein Mann und eine Frau bei einem Drohnenangriff auf eine Kleingartenanlage, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mitteilte. Bei weiteren Drohneneinschlägen sei in einer Gemeinde von Saporischschja der Strom ausgefallen.

Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa meldeten die Behörden mindestens neun Verletzte durch russische Angriffe. «Der Feind setzt den Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Region Odessa fort», schrieb der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram. Nach Angaben der Agentur Ukrinform wurden bei den russischen Drohnenangriffen ein Restaurant und mehrere Privathäuser getroffen.

Begonnen wurde der Angriffskrieg im Februar 2022 von Russland. Neben der Invasion mit Bodentruppen greift das Nachbarland ukrainische Städte seither unablässig mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Gleitbomben und Drohnen an. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe und nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet vor allem günstig und schnell herzustellende Drohnen, aber auch immer wieder Marschflugkörper.

(sda/dpa)

Das wird dich auch interessieren:

Unabhängige Experten sagen, wie der russische Angriffskrieg enden wird
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Sozialismus in den USA: Die Fakten
Der Vormarsch der demokratischen Sozialisten ist real – und er hat Gründe.
Berichtet watson über die Erfolge von Progressiven und Linken in den USA, dann ist folgende Reaktion in den Kommentaren so sicher wie das Amen in der Kirche: Sozialisten hätten in den USA noch nie eine Chance gehabt – und würden auch nie eine Chance haben. Zudem sei Sozialismus für diese Gruppierungen der falsche Begriff. Nach unseren Massstäben wären sie bestenfalls am linken Flügel der FDP anzusiedeln.
Zur Story