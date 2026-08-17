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Sechs Tote in Russland nach ukrainischem Angriff in Belgorod

Russland meldet Sechs Tote bei ukrainischem Angriff in Belgorod

17.08.2026, 10:1617.08.2026, 10:16

Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die russische Grenzregion Belgorod sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei dem Angriff in dem Ort Koloskowo habe es auch vier Verletzte gegeben, teilte der geschäftsführende Gouverneur Alexander Schuwajew bei Telegram mit. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfbar.

In this photo provided by Ukraine&#039;s 65th Mechanized Brigade press service, a soldier practices military skills at a training ground near the frontline in the Zaporizhzhia region, Ukraine, Friday, ...
Ein ukrainischer Soldat in der Region Saporischschja. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Region mit ihrer Grenze zur Ukraine ist seit Jahren immer wieder das Ziel von Gegenangriffen Kiews zur Verteidigung gegen die russische Invasion. Dabei setzt Kiew inzwischen zunehmend schnellere und weitreichende Waffen ein. Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren mit westlicher militärischer Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. (dab/sda/dpa)

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