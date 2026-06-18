Putin-kritischer Künstler erschossen: Polen nimmt Verdächtigen fest

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Nach den tödlichen Schüssen auf einen exilierten russischen Künstler in Polen ist nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk ein Verdächtiger festgenommen worden.

Der russische Exilkünstler Semyon Skrepetsky wurde in Polen getötet. Bild: AP

Der Mann mit einem georgischen Pass sei möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen, sagte Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. Die Festnahme gehe auf das Konto der Polizei der Woiwodschaft (Regierungsbezirk) Lublin und des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW.

Der Zugriff sei in der Nähe von Warschau erfolgt, teilte die Polizei von Lublin offiziell mit. Bei der Identität des Mannes legte sich die Behörde nicht fest: «Der Festgenommene benutzte einen Pass, der auf einen 36-jährigen Bürger Georgiens ausgestellt ist», hiess es. Der Radiosender RMF berichtete, bei der Festnahme in einem Arbeiterwohnheim in Piastow seien Antiterrorkräfte im Einsatz gewesen. Es gebe Hinweise, dass der Pass des Festgenommenen gefälscht sei. Es könnte sich bei dem Mann um einen Tschetschenen handeln.

Tusk sieht möglichen Fall von Staatsterrorismus

Der russische Aktionskünstler und Karikaturist mit dem Pseudonym Semjon Skrepezki war am Montag in der ostpolnischen Kleinstadt Biala Podlaska auf offener Strasse mit fünf Schüssen getötet worden. Tusk sprach am Mittwoch davon, dass vieles auf einen politischen Mord hindeute, selbst wenn man noch auf nähere Beweise warten müsse. Sollte Russland seine Hand im Spiel haben, sei dies ein Fall von Staatsterrorismus, sagte er.

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Zwei Männer aus Belarus waren wegen der Tat vorübergehend festgenommen worden. Sie wurden aber wieder freigelassen, weil es keine Beweise für eine Beteiligung gab. (dab/sda/dpa)