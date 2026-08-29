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Zahlreiche Verletzte in Kiew durch Drohnen

Zahlreiche Verletzte in Kiew durch Drohnen

29.08.2026, 18:5829.08.2026, 18:58
A view of a destroyed car stands amid damaged buildings, with a road sign showing the direction and distance to Kyiv and Zhytomyr after a Russian attack struck a warehouse, followed by an explosion, i ...
Bild: keystone

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind im Tagesverlauf bei russischen Drohnenangriffen mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Bei dem Todesopfer handele es sich um ein zweijähriges Mädchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In Kiew gelte weiterhin Luftalarm.

Unterdessen dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Myla westlich von Kiew nach dem verheerenden russischen Angriff auf ein Munitionslager in einem Wohngebiet an. Nach Angaben von Innenminister Iwan Wyhiwskyj galten vier Menschen als vermisst. Bei dem Angriff am Freitagabend waren nach aktuellem Stand 37 Menschen ums Leben gekommen, rund 40 Personen wurden verletzt. (sda/dpa)

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