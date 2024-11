Alexei Zimin ist tot: Putin-Kritiker tot aufgefunden – Ursache unklar

Der russische TV-Koch und Kremlkritiker Alexei Zimin ist tot. Er starb in einem Hotel in Belgrad unter ungeklärten Umständen.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein Artikel von

Er führte durch eine der erfolgreichsten russischen Kochshows und musste nach kritischen Aussagen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine aus seiner Heimat fliehen. Nun melden russische und britische Medien: Der TV-Koch Alexei Zimin wurde am Mittwoch in einem Hotel in Belgrad leblos aufgefunden und später für tot erklärt.

Die BBC berichtet, serbische Behörden hätten derzeit keine Anzeichen für verdächtige Umstände, es soll aber eine Obduktion an der Leiche des 52-Jährigen vorgenommen werden. Dabei werde das Blut auch auf Giftstoffe untersucht. Die Todesursache stehe noch nicht fest.

TV-Show wurde nach Kritik am Ukraine-Krieg eingestellt

Zimin war nach Belgrad gereist, um sein neues Buch zu bewerben. Die Mitbesitzerin des Restaurants, in dem er sein Buch vorstellte, sagte laut BBC, er habe «gelacht und war guter Stimmung».

Die TV-Show des Kochs im russischen Sender NTV wurde 2022 eingestellt, nachdem er sich in sozialen Medien kritisch über den Angriff auf die Ukraine geäussert hatte. Im Mai 2022 sagte er der BBC, dass er nach dem russischen Einmarsch beschimpft und mit Brandstiftung seines Restaurants gedroht worden sei: «Meine Geschäftspartner dachten darüber nach, den Namen zu ändern», sagte er.

Zimin schrieb auch Moskauer Restaurantführer

Zimin lebte seit 2015 in London, wo er auch ein neues Restaurant betrieb. Auf dessen Instagram-Seite wurde der Tod des Kochs bestätigt. «Für uns war Alexei nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund, ein enger Vertrauter, mit dem wir viel erlebt haben, Gutes und Trauriges», hiess es dort.

Die unabhängige russische Nachrichtenseite «Meduza» würdigte Zimin als einen herausragenden Journalisten und Koch, der Moskaus Restaurantszene in den frühen 2000er-Jahren entscheidend verändert habe.

Zimin gründete neben Restaurants auch das Magazin «Afisha Eda», ein Gourmetführer durch Moskaus kulinarische Angebote. Ausserdem war er Chef der russischen Ausgaben von «GQ» und «Gourmet» sowie freier Autor für mehrere russische Tageszeitungen.