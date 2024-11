Putin-Kritiker Alexei Zimin tot aufgefunden – Ursache unklar

Er führte durch eine der erfolgreichsten russischen Kochshows und musste nach kritischen Aussagen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine aus seiner Heimat fliehen. Nun melden russische und britische Medien: Der TV-Koch Alexei Zimin wurde am Mittwoch in einem Hotel in Belgrad leblos aufgefunden und später für tot erklärt.

Der russische TV-Koch und Kremlkritiker Alexei Zimin ist tot. Er starb in einem Hotel in Belgrad unter ungeklärten Umständen.

Menschen stehen im ehemaliges McDonald's-Restaurant in Moskau, an, um ihre Bestellung aufzugeben.

So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus

Frau tötet drei Kinder in Frankreich - Leiche im Wallis gefunden

Eine 45-jährige Mutter hat am Dienstag in Taninges im französischen Hochsavoyen mutmasslich ihre drei Kinder getötet. Am Mittwoch wurde in Champéry VS eine weibliche Leiche in einem Auto gefunden, das normalerweise von der Frau gefahren wurde. Abklärung zu ihrer Identifizierung laufen aber noch.