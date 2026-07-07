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Selenskyj drängt erneut auf mehr Flugabwehr

Selenskyj drängt erneut auf mehr Flugabwehr

07.07.2026, 15:1807.07.2026, 15:18
epa13026877 President of Ukraine Volodymyr Zelensky speaks during a press conference after a meeting of the Prime Ministers of the eight Nordic and Baltic countries (NB8) in Tallinn, Estonia, 09 June ...
Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident verlangt nach mehr Luftwabwehr. Bild: keystone

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die Abwehr russischer ballistischer Raketen erneut grössere Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen von den Partnerstaaten eingefordert.

«Das ist Russlands letzter grosser Vorteil», sagte der Staatschef bei einem Auftritt im Rahmen des Nato-Gipfels in Ankara. Der Aufbau europäischer Kapazitäten zur Produktion von eigenen Abwehrsystemen und zugehörigen Raketen müsse Priorität haben. «Alles andere können wir selbst produzieren», sagte Selenskyj.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit massiver westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr wurde seitdem insbesondere von Deutschland mit modernen westlichen Systemen verstärkt, darunter auch US-amerikanischen Patriot-Systeme. (sda/dpa)

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