Bericht: Mutmassliche Attentäterin von Monaco tot in der Ukraine aufgefunden

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Die Frau, die im Attentat in Monaco von vergangener Woche verdächtigt wird, ist in der Ukraine leblos aufgefunden worden. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf lokale Medienberichte.

Die Leiche der 39-jährigen Ukrainerin habe Schusswunden aufgewiesen und sei am Montagabend nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefunden worden.

Anastasiia Berezovska wurde in einer Fahndungsnotiz von Interpol als Hauptverdächtige im Bombenanschlag von vergangener Woche auf einen ukrainischen Oligarchen und seine Familie in Monaco genannt.

(hah)