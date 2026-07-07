freundlich27°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Armasuisse und F-35-Lieferant präzisieren weitere Offset-Vorhaben

Armasuisse und F-35-Lieferant präzisieren weitere Offset-Vorhaben

07.07.2026, 12:1607.07.2026, 12:16

Armasuisse und der Flugzeughersteller Lockheed Martin haben im Rahmen der F-35-Beschaffung weitere Offset-Vorhaben konkretisiert. Diese Projekte sollen sicherheitsrelevante Technologien sowie die Industrie und Resilienz der Schweiz stärken.

Zu den neuen Vorhaben gehören beispielsweise ein Trainingslager für die Ausbildung am F-35-Triebwerk oder die Entwicklung von Trainingsmunition für den Kampfjet F-35. Das teilten das Bundesamt für Rüstung Armasuisse und Lockheed Martin bei einem Medienfachgespräch am Dienstag in Bern mit.

Offset-Geschäfte werden auch Kompensationsgeschäfte genannt. Das sind Aufträge, Projekte oder Kooperationen, die ein ausländischer Lieferant im Rahmen einer Beschaffung mit Unternehmen, Hochschulen oder Forschungspartnern in der Schweiz umsetzt. Im Rahmen der F-35-Beschaffung wurden per 30. Juni 2026 bereits Geschäfte im Wert von 1,03 Milliarden US-Dollar angerechnet, was rund einem Drittel der gesamten Offset-Verpflichtung entspricht, wie es weiter hiess. (sda)

Mehr:

Interview
Militärexperte zu Mehrkosten bei der Luftabwehr: «Die Schweiz hat keine andere Wahl»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht der F-35A aus
1 / 7
So sieht der F-35A aus
Der Entscheid ist gefallen: Der Bundesrat will den F-35A von Lockheed Martin.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
F-35 Fluglärm: Bevölkerung will Hörvergleich
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie Trump Juniors «Amazon der Waffen» Millionen einbringen könnte
Eine neue Regelung im Waffengesetz würde den Onlinekauf von Schusswaffen deutlich vereinfachen. Profitieren würde dabei auch Donald Trump Jr.
Vergangenes Jahr ging der Online-Waffenhändler GrabAGun, das sogenannte «Amazon der Waffen», an die Börse. Hilfe gab es dabei vom Präsidentensohn Donald Trump Jr., welcher Anteilseigner und Vorstandsmitglied bei dem Unternehmen ist. GrabAGun könnte nun von einer geplanten Regeländerung im von Präsident Donald Trump eingesetzten Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) profitieren, das den direkten Versand von Waffen an Privatadressen erleichtern will.
Zur Story