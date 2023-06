«Die Oligarchen lachen sich ins Fäustchen»

Der Erfolg der Massnahmen hielt sich bislang aber in Grenzen: Die Summe der eingefrorenen Vermögen stieg nur langsam – jetzt geht sie sogar zurück. Bis März 2023 meldeten nur acht Personen und Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 577 Millionen Euro an.

«Wagner-Armee erlaubt es den Russen, alle möglichen Schandtaten zu begehen»

Die russische Söldnergruppe Wagner ist heute ein Machtfaktor im Krieg in der Ukraine. Der französische Privatarmee-Experte Peer de Jong erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Wagner, einst eine dubiose russische Söldnerarmee, ist ein Machtfaktor im Krieg in der Ukraine geworden. Wie ist es dazu gekommen?

Peer de Jong: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin verfügt nicht zuletzt wegen seiner lukrativen Aktivitäten in Afrika über gewaltige Geldmittel. Er war in der Lage, in wenigen Monaten Tausende von Männern zu rekrutieren und damit im umkämpften Bachmut in der Ostukraine einen Umschwung herbeizuführen. Die reguläre russische Armee war in Bachmut in der Defensive. Um die Initiative zurückzugewinnen, schlug Prigoschin vor, eigene Truppen ins Feld zu schicken. Das Unterfangen ist gelungen.​