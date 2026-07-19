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Mit ballistischen Raketen: Russland nimmt Kiew ins Visier

epa13090957 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian missile strike on a nine-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 06 July 2026, amid the Russian invasion. At least 14 people were kil ...
Bürgermeister Vitali Klitschko informierte über Einschläge und Schäden in mindestens vier Stadtteilen (Archivbild).Bild: keystone

Mit ballistischen Raketen: Russland nimmt Kiew ins Visier

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist vom russischen Militär massiv mit ballistischen Raketen angegriffen worden.
19.07.2026, 02:1619.07.2026, 02:16

Dutzende Explosionen teils von Flugabwehrraketen waren in der Nacht im Zentrum der Dreimillionenstadt zu hören, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Bürgermeister Vitali Klitschko informierte über Einschläge und Schäden in mindestens vier Stadtteilen. Es sei zu Bränden gekommen. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge wurden mehr als zwei Dutzend ballistische Raketen auf Ziele in und nahe der Hauptstadt abgefeuert.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Mit westlicher Hilfe, besonders aus Deutschland, wurde die Flugabwehr modernisiert. Zuletzt klagte Kiew jedoch über einen Mangel an Fluglenkkörpern für das Flugabwehrsystem Patriot zur Abwehr ballistischer Raketen. (sda/dpa)

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