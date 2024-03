Bericht: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Konzerthalle in Moskau

Bei den Schützen soll es sich um mindestens drei Personen in Kampfmontur mit Waffe handeln. Andere Medien berichteten, die Halle stehe in Flammen. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie eine Rauchsäule über dem Gebäude aufsteigt.

Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA haben mehrere bewaffnete Männer in einer Konzerthalle in Moskau auf eine Menschenmenge geschossen. Weitere Medien berichten zudem von Explosionen.

Anklage will Start des Schweigegeld-Prozesses gegen Trump Mitte April

Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin lehnt die Staatsanwaltschaft eine weitere Verzögerung ab und strebt einen Beginn des Strafprozesses Mitte April an. Das ging am Donnerstag aus einem Schreiben der Anklage an das Gericht in New York hervor, über das mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.