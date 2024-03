Diese IS-Gruppe bekennt sich zum Anschlag in Moskau

Der IS-Propagandakanal Amak hat am Samstag dieses Foto mit vier Männern veröffentlicht, deren Gesichter unkenntlich gemacht worden sind. Bild: twitter.com

Die Spur führt an den Hindukusch: Sie sollen hinter dem Anschlag in Moskau stecken

Es waren offenbar Islamisten, die eine Konzerthalle in Moskau attackierten und viele Menschen töteten. Auch in Westeuropa plante die Gruppe bereits mindestens einen Anschlag. Was über sie bekannt ist.

Camilla Kohrs / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Alle Täter sind nach russischen Angaben gefasst, sieben weitere Festnahmen soll es zudem gegeben haben: Am Freitagabend attackierten Männer in Tarnuniformen eine Konzerthalle in der russischen Hauptstadt Moskau, töteten und verletzten zahlreiche Menschen.

Zu dem Anschlag bekannt hat sich ein Ableger des sogenannten Islamischen Staats, der sich «Islamischer Staat Provinz Khorasan», abgekürzt ISPK oder ISIS-K, nennt. US-Geheimdienste und westliche Experten halten das Bekennerschreiben für authentisch.

Diese Gruppe ist auch in Westeuropa nicht unbekannt: Erst kürzlich gab es konkrete Anschlagsdrohungen auch gegen deutsche Städte. So hatte die Terrorzelle offenbar geplant, an Weihnachten 2023 unter anderem den Kölner Dom zu attackieren (mehr dazu liest du hier).

Was wissen wir über die Gruppierung?

Der aktivste Ableger des «Islamischen Staats»

Der ISPK ist laut dem Extremismusexperten Peter Neumann der momentan aktivste IS-Ableger. Als die Anschlagspläne gegen den Kölner Dom bekannt wurden, schrieb Neumann: «ISPK ist vermutlich der einzige IS-Ableger, der aktuell fähig wäre, im Westen einen grossen, koordinierten Anschlag durchzuführen.»

Der sogenannte Islamische Staat hatte seine aktivste Phase um 2014 herum in Syrien und dem Irak. Dort eroberte die Terrorgruppe damals Gebiete mit dem Ziel, ein Kalifat zu errichten. Für ihren Kampf rekrutierte sie auch Kämpfer in Europa, vor allem junge Menschen zogen in vom IS kontrollierte Gebiete. In den Jahren darauf war die Terrororganisation mehr und mehr zurückgedrängt worden.

Viele Kämpfer wichen in andere Regionen aus, etwa in afrikanische Staaten oder wie im Falle des ISPK in Länder in Zentralasien. Khorasan ist der Name einer historischen Region, deren Gebiet in den heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan liegt.

Aus dieser Region, also auch aus ehemaligen Sowjetrepubliken, rekrutieren sie ihre Kämpfer. Im ISPK finden sich zudem viele frühere Taliban-Kämpfer, die eine noch extremere Form des Islamismus befürworten als die Mullahs, die Kabul beherrschen.

Was wollen die Terroristen erreichen?

Gruppe denkt zunehmend globaler

Der ISPK ist vor allem in Afghanistan aktiv und kämpft dort gegen die Taliban um die Vorherrschaft. Laut Neumann nur mit wenig Erfolg: Die Organisation «kontrolliert nur wenige Dörfer und die Zahl der Anschläge wird immer geringer».

Daraus zieht die Gruppe auch ihre Motivation. Ihr gehe es nicht nur um die Ideologie, «sondern auch – und vor allem – um die Vorherrschaft im dschihadistischen Lager», so Neumann im Dezember. Die Denkfabrik «Washington Institute for Near East Policy» analysierte ausserdem, dass die Vereinigung zunehmend globaler denkt – wohl auch, weil sie seit der Machtübernahme der Taliban 2021 in Afghanistan immer schwächer wurde. Dabei verfolge der ISPK eine zweigleisige Strategie.

Zum einen setzte die Gruppe auf eine ausgefeilte Propaganda. Sie betreibt laut dem Washington Institute Medien in vielen Sprachen: Arabisch, Englisch, Farsi, Paschtu, Tadschikisch, Urdu und Usbekisch. Damit zielt sie sowohl auf die umliegenden Staaten wie Indien und Pakistan als auch auf «Schwergewichtler des Nahen Ostens» wie Israel und Saudi-Arabien. Ihre Propaganda richte zudem ihren Fokus auf ein Publikum in Europa, Russland, China und den USA.

Warum der Fokus auf Russland?

ISPK «seit zwei Jahren auf Russland fixiert»

Die Gruppe setzt darüber hinaus auf Terrorattacken ausserhalb Afghanistans. Wie das Washington Institute ermittelte, nahm nach der Taliban-Machtübernahme die Zahl der Anschläge der Gruppe ausserhalb von Afghanistan zu, etwa in Pakistan. Die Terrormiliz ist demnach zudem verantwortlich für Raketenangriffe auf Tadschikistan und Usbekistan. Auch Ziele auf den Malediven und im Iran soll sie angegriffen haben.

Im Januar etwa bekannte sie sich zu einer Bombenattacke auf die Gedenkveranstaltung für den iranischen General Qassem Soleimani, der 2020 durch eine US-Drohne getötet wurde. Bei der Attacke vor zwei Monaten starben mehr als 80 Menschen. Dem Iran wirft der ISPK wiederholt vor, vom rechten Glaubensweg abzukommen.

Aufnahme nach den Explosionen bei einer Gedenkfeier für Qassem Soleimani in der iranischen Stadt Kerman am 3. Januar 2024. Bild: imago-images.de

Doch auch Russland steht zunehmend im Visier der Gruppe. «ISIS-K beschuldigt den Kreml, muslimisches Blut an seinen Händen zu haben, und verweist auf Moskaus Interventionen in Afghanistan, Tschetschenien und Syrien», sagte Colin P. Clarke der «New York Times», ein Analyst für Terrorismusbekämpfung bei der US-Sicherheitsberatungsfirma Soufan Group. Die Terrormiliz sei «seit zwei Jahren auf Russland fixiert».

Was wissen die westlichen Geheimdienste?

Doch auch im Westen scheint die Gruppe präsenter zu werden: Unter anderem in Grossbritannien und den USA wurden Mitglieder verhaftet, weil sie Geld sammelten und Unterstützer rekrutieren wollten. Neumann zufolge hatten Festnahmen von IS-Unterstützern in Europa immer häufiger einen Zusammenhang mit ISPK. In Deutschland stehen dabei vor allem tadschikische beziehungsweise zentralasiatische Netzwerke im Fokus.

Auch die US-Geheimdienste haben die ISPK im Blick. Anfang März hatte die US-Botschaft in Moskau eine Warnung herausgegeben und dazu aufgefordert, in den kommenden 48 Stunden grosse Menschenansammlungen zu meiden. «Die Botschaft verfolgt Berichte, wonach Extremisten unmittelbar bevorstehende Pläne haben, grosse Versammlungen in Moskau anzugreifen, darunter auch Konzerte.»

Der Leiter des Zentralkommandos des US-Militärs, Michael E. Kurilla, hatte erst am Donnerstag im US-Repräsentantenhaus vor der Terrormiliz gewarnt. Er sagte dort, dass der ISPK «die Fähigkeit und den Willen besitzt, die USA und westliche Interessen im Ausland innerhalb von nur sechs Monaten ohne grosse Vorwarnung anzugreifen».

Quellen

(t-online/dsc)