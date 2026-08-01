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Sprengsatz in Moskauer Restaurant – drei Tote

Sprengsatz in Moskauer Restaurant – drei Tote

Eine Explosion in einem Moskauer Restaurant ist nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz verursacht worden. Bei der Explosion kamen drei Menschen ums Leben, 21 weitere wurden verletzt.
01.08.2026, 22:5001.08.2026, 22:50

Bei einer Explosion in einem Restaurant in Moskau sind drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Die Detonation wurde durch einen Sprengsatz verursacht. Zu diesem Schluss seien die Ermittler gekommen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Antiterror-Komitee. Unklar war, ob ein politisches Motiv hinter dem versuchten Anschlag steckt. Ursprünglich war über eine mögliche Gas-Explosion spekuliert worden.

Paramedics gather near a deadly ?explosion at ?a ?restaurant in Moscow, Saturday, Aug. 1, 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP) Russia Exposion
Rettungskräfte in der Nähe des Restaurants. Bild: keystone

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine Frau versucht haben, den Sprengsatz ins Lokal zu bringen. Dabei sei sie von einem Wachmann gestoppt worden, so Tass. Beide kamen bei der Explosion ums Leben, ebenso wie ein Besucher des Café-Restaurants.

Das Restaurant «Balzi Rossi» am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht. (sda/dpa)

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