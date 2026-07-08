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Ukrainischer Drohnen setzten Raffinerien tief in Russland in Brand

Ölraffinerie in Flammen, Nischnekamsk , 8.7.26
Rauchschwaden der brennenden Raffinerie in Nischnekamsk ziehen über die Stadt nach dem ukrainischen Drohnenangriff.Bild: Screenshot X

Ukrainische Drohnen setzen zwei russische Raffinerien in Brand

08.07.2026, 08:3508.07.2026, 08:35

Die ukrainische Armee hat Russland erneut mit Drohnenangriffen bis tief ins Hinterland überzogen und auf die Ölindustrie des Gegners gezielt. In den Raffinerien von Saratow an der Wolga und Nischnekamsk in Tatarstan brachen Brände aus, wie ukrainische und russische Telegramkanäle berichteten.

In Saratow knapp 800 Kilometer von der Ukraine entfernt wurde nach Angaben von Gouverneur Roman Bussargin ein Mann getötet. Er bestätigte ansonsten nur Schäden an der zivilen Infrastruktur. Nischnekamsk liegt etwa 1'200 Kilometer von ukrainischem Gebiet entfernt.

Mehr als 400 ukrainische Kampfdrohnen

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, bis zum Morgen seien über russischem Gebiet 415 feindliche Drohnen abgefangen worden. Solche Zahlen sind nicht unabhängig überprüfbar, sie deuten aber auf einen grossen Angriff hin. Ein Brand wurde auch von einem Militärflugplatz im Gebiet Woronesch südlich von Moskau gemeldet.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. Ihre Gegenangriffe auf die russische Ölindustrie haben bereits eine Treibstoffkrise in vielen Regionen verursacht. (nil/sda/dpa)

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