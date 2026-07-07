freundlich31°
DE | FR
burger
Sport
Russland

Olympische Spiele: IOC hebt Russlands Suspendierung vorläufig auf

epa09792091 (FILE) - Russian fans wave flags during the men&#039;s preliminary round ice hockey match between Russia and the USA inside the Gangneung Hockey Centre at the PyeongChang Winter Olympic Ga ...
Russland darf wohl bald wieder an diversen internationalen Sportevents teilnehmen.Bild: keystone

IOC hebt Russlands Suspendierung vorläufig auf

Das IOC lässt russische Athleten und Mannschaften wieder zu internationalen Wettbewerben zu – einschliesslich der Olympia-Qualifikation für 2028. An eine Bedingung ist die Rückkehr aber geknüpft.
07.07.2026, 17:5607.07.2026, 17:56

Das Internationale Olympische Komitee hat die Sanktionen gegen das Nationale Olympische Komitee Russlands vorläufig aufgehoben. Russische Athleten und Mannschaften dürfen damit wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen – und sich auch für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles qualifizieren. Voraussetzung ist die Erfüllung der Anti-Doping-Anforderungen.

Jeder russische Athlet muss mehrere Anti-Doping-Tests absolvieren, bevor er wieder starten darf. Die bisherigen Empfehlungen des IOC an die Fachverbände sind damit hinfällig. Wie die Weltverbände mit der Entscheidung umgehen, liegt in deren eigenem Ermessen.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry verwies auf die IOC-Vollversammlung Ende Juni, bei der die Organisation ihre Position zur Neutralität des Sports gestärkt hatte. Der Schritt sei «angesichts unserer neuen strategischen Ausrichtung nur logisch: Wir haben deutlich gemacht, dass wir sicherstellen wollen, dass alle Athleten die Möglichkeit haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, ohne für die Handlungen ihrer Regierung zur Rechenschaft gezogen zu werden.» Zugleich betonte die Simbabwerin: «Wir haben unmissverständlich klargestellt, dass wir keinerlei Gewalt oder Kriegshandlungen weltweit gutheissen. Und an dieser Haltung werden wir festhalten.»

Olympia-Teilnahme möglich, aber nicht unter eigener Flagge

Unter eigener Flagge und Hymne dürfen russische Sportler bei Olympischen Spielen vorerst nicht antreten. Diese Entscheidung soll zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Veranstaltungen in Russland wird das IOC zunächst ebenfalls nicht ausrichten.

Russland begrüsste den Schritt. Sportminister Michail Degtjarjow erklärte auf Telegram: «Das IOC sendet ein klares Signal: Die olympische Bewegung muss frei von Politik bleiben.»

Nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hatte das IOC Russland und Belarus ausgeschlossen. Im Herbst 2023 suspendierte es das Nationale Olympische Komitee Russlands zusätzlich, nachdem das ROC vier von Russland annektierte Gebiete aufgenommen hatte. Belarus liess das IOC im vergangenen Mai wieder vollständig zu. (abu/t-online.de)

Mehr Sport-Geschichten:
Nach Wappen-Verbot: So sieht das neue Trikot der Hockey-Nati aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Als wäre ich schizophren» – eine Schweiz-Kolumbianerin vor dem Match
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
39 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
bene1959
07.07.2026 17:23registriert Februar 2024
Das gibt es doch nicht! Kuschen jetzt alle? Wer zeigt denn noch Rückgrat? SchadeSchade!
1437
Melden
Zum Kommentar
avatar
banda69
07.07.2026 17:29registriert Januar 2020
Der Rechtspopulist macht den Fussball kaputt und die von IOC den Resten.

Was für eine erbärmliche Welt.
1157
Melden
Zum Kommentar
avatar
NONOSISI
07.07.2026 17:27registriert März 2023
Hat Trump angerufen?
1073
Melden
Zum Kommentar
39
Alles, was Trump anrührt, wird zu Dreck
Der US-Präsident verunstaltet das Weisse Haus, Washington – und jetzt auch das schönste Spiel der Welt.
Entgegen allen Erwartungen waren die Weltmeisterschaften in den USA ein freudiges Fest. Trotz horrender Preise für Eintritts- und Bahntickets und trotz brütender Hitze geniessen Hunderttausende die Spiele und sogar das amerikanische Junkfood. Die Ranch-Sauce, eine Mischung aus Buttermilch, Halbrahm, Mayonnaise und verschiedenen Gewürzen, ist der kulinarische Hit der WM geworden.
Zur Story