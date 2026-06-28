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Polen befürchtet russische Übergriffe an Nato-Ostflanke

Polen befürchtet russische Übergriffe an Nato-Ostflanke

28.06.2026, 11:4028.06.2026, 11:40

Die polnische Führung sieht ein wachsendes Risiko russischer Provokationen an der Nato-Ostflanke. «Wir sehen die Ereignisse in der Ukraine und dass der Krieg für Russland derzeit nicht gut läuft. Das ist ein Grund zur Besorgnis, dass Moskau die Situation weiter eskalieren könnte», sagte der Chef des polnischen Auslandsgeheimdienstes, Oberst Pawel Szota, der Zeitung «Rzeczpospolita».

epa12922256 Russian Honor Guard soldiers perform during a rehearsal for the annual Victory Day military parade in St. Petersburg, Russia, 29 April 2026. Russia prepares to mark the 81st anniversary of ...
Polen befürchtet Übergriffe durch russische Soldaten.Bild: keystone

Seiner Einschätzung nach könnte ein begrenzter Angriff auf die baltischen Staaten so aussehen, dass dort «grüne Männchen» auftauchen. Mit diesem Begriff wurden die russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen bezeichnet, die 2014 die ukrainische Halbinsel Krim unter Kontrolle brachten.

Geheimdienstchef: Russland testet rote Linien

«Russland überschreitet systematisch rote Linien, um die Reaktion der Nato zu testen», sagte Szota. «Die Kosten solcher Provokationen sind gering, aber das Bündnis reagiert vor allem politisch, was zu weiterer Eskalation einlädt.»

Ähnlich hatte der polnische Aussenminister Radoslaw Sikorski vergangene Woche vor möglichen Aktionen der Russen unter falscher Flagge gewarnt. «Wir müssen Putin kommunizieren, dass wir wissen, was er im Schilde führt, und dass wir nicht darauf hereinfallen, dass dies völlig unannehmbar ist und wir jeden Zoll von Nato-Gebiet verteidigen würden», sagte er dem US-Sender CBS.

Kremlchef Wladimir Putin und andere Mitglieder der Moskauer Führung haben mehrfach erklärt, dass Russland nicht Nato-Gebiet angreifen werde. Militär und Geheimdienste mehrerer Nato-Staaten sehen die Lage aber ähnlich wie die Polen, wobei die Einschätzungen zu Zeitraum und Ausmass möglicher Angriffe auseinandergehen. (hkl/sda/dpa)

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s'Paddiesli
28.06.2026 12:03registriert Mai 2017
Putin hatte auch gesagt, dass er die Ukraine nicht angreifen würde. Es sei Alles eine militärische Übung, als er 180'000 Soldaten an der Grenze zusammenzog.
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Hierundjetzt
28.06.2026 12:05registriert Mai 2015
Er hat auch gesagt er greife nicht an:

Ukraine
Moldau
Georgien

Er führe keinen Krieg in
Syrien
Zentr. Afrik. Republik
Niger
Mali

Eben
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JBV
28.06.2026 11:48registriert September 2021
Dieses Szenario hatte auch Carlo Masala aufgebracht. Was ist wenn Russland in einer begrenzten Aktion die estnische Grenzstadt Narva besetzt? Wie reagiert die NATO? Treten die NATO-Staaten für eine estnische Grenzstadt (Narva) mit 53'000 meist russischsprachigen Einwohnern in einen offenen Krieg mit Russland? Dieses Szenario ist keineswegs abwegig.
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