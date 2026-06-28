freundlich24°
DE | FR
burger
International
Russland

Russischer Duma-Abgeordnete Aleksey Schurawljow droht Finnland

MOSCOW, RUSSIA - JULY 6, 2017: Rodina Party Chairman Alexei Zhuravlyov (R) attends a meeting of the Russian Presidential Council for Interethnic Relations. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGE ...
Der russische Duma-Abgeordnete Aleksey Schurawljow.Bild: imago stock&people

Drohungen aus Russland: «Können halb Finnland in die Luft jagen»

Die Spannungen zwischen Russland und dem Nato-Staat Finnland verschärfen sich. Nun droht ein russischer Parlamentarier den Skandinaviern unverhohlen.
28.06.2026, 06:4228.06.2026, 06:42
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein hochrangiger russischer Parlamentarier hat Finnland mit scharfen Worten bedroht. Aleksey Schurawljow, Vizevorsitzender des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, erklärte laut dem kremlnahen Portal «Gazeta.ru», Russland verfüge bereits über genügend militärisches Gerät an der Grenze, um «die Hälfte Finnlands in die Luft zu sprengen».

Die Äusserungen erfolgten einen Tag, nachdem Finnland Pläne für ein gemeinsames Projekt mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin bekannt gegeben hatte. In Tampere soll Europas erstes Wartungszentrum für Mehrfachraketenwerfer entstehen.

Schurawljow warf der finnischen Regierung vor, das Land «in den Abgrund» zu führen und Russland bewusst zu provozieren. Zugleich erklärte er, Moskau werde seine Verteidigung an der gemeinsamen Grenze weiter verstärken. Zudem behauptete er, Finnland entwickle sich nach seinem Nato-Beitritt «allmählich zu einer zweiten Ukraine». Der Politiker gilt selbst für russische Verhältnisse als Hardliner und hatte Finnland bereits in der Vergangenheit mit dessen «Vernichtung» gedroht.

Finnland stärkt seine Verteidigung

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 hatte Finnland seine jahrzehntelange Neutralität aufgegeben, um der Nato beizutreten. Die Skandinavier teilen sich eine rund 1'300 Kilometer lange Grenze mit Russland und arbeiten in Verteidigungsfragen seit Beginn der russischen Invasion deutlich enger mit den westlichen Verbündeten zusammen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Nato-Beitritt Finnlands bereits damals kritisiert und erklärt, Helsinki werde dadurch «Probleme» bekommen.

Die finnisch-russische Grenze ist seit 2023 geschlossen. Die Regierung in Helsinki wirft Russland vor, hybride Einflussoperationen zu betreiben und seine militärische Infrastruktur entlang der Grenze auszubauen.

Plant Russland einen Angriff auf die Nato?

In den vergangenen Monaten kamen verschiedene Berichte mehrfach zu dem Schluss, dass Russland seine Militärpräsenz an den Grenzen mit den skandinavischen Staaten deutlich ausbaut. Auch deshalb haben Finnland, Norwegen und Schweden eine Verteidigungskonferenz ins Leben gerufen, um koordiniert auf das Säbelrasseln aus Moskau reagieren zu können.

Darüber hinaus beschloss das finnische Parlament kürzlich eine Gesetzesänderung, die den Transport und die Stationierung von Atomwaffen im Rahmen der Bündnisverteidigung auf finnischem Staatsgebiet ermöglicht. Die Neuregelung tritt am 1. Juli in Kraft.

Lettland warnt: Russland plant Raketenangriffe auf Nato-Ostflanke
Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Russland greift die Ukraine mit Oreschnik-Rakete an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
JBV
28.06.2026 07:16registriert September 2021
"Plant Russland einen Angriff auf die Nato?"

Ich glaube nicht, aber... ich habe auch bis zum 21.02.2022 geglaubt das Russland nicht so irre ist und die Ukraine angreift. Mein Fazit: Russland ist irre und daher muss die NATO aufrüsten um diese Irren abzuschrecken.
220
Melden
Zum Kommentar
avatar
Wolfgang Bumbuy
28.06.2026 07:08registriert November 2024
Russisches Gepolter mal wieder.
Finnland ist, was die wehrhaftigkeit dee Bevölkerung angeht, die Kirsche auf der Natotorte.
Die würden sich ganz alleine wehren können, die sind aber eben nicht alleine.
Ein dummer Versuch, eine militärische Aktion auf Finnischem Boden, und die Ostsee ist zu.
Die Sovjetunion hat sich in Finnland schon mal eine blutige Nase geholt.
Die waren aber stärker als die Russen alleine.
Versuchs mal RuZZkie
200
Melden
Zum Kommentar
11
Wegen Steuerplänen: Trump droht Europäern mit Zöllen von 100 Prozent
Neue Drohgebärden vom US-Präsidenten. Dieses Mal geht es Trump um eine mögliche europäische Digitalsteuer.
US-Präsident Donald Trump droht europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie Digitalsteuern beschliessen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Das gelte unabhängig davon, ob die Abkommen bereits umgesetzt oder unterschrieben seien.
Zur Story