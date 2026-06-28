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Ukraine setzt mit Drohnen russische Raffinerie in Brand

Russia Oil Refinery Fire 9148873 21.04.2026 A view shows October Revolution Square in smoke from a fire at the Tuapse Oil Terminal in Tuapse, Krasnodar Territory, Russia. According to Russian official ...
Die Ukraine greift, wie hier schon im April, russische Raffinerie in Krasnodar an. Bild: www.imago-images.de

Ukraine setzt mit Drohnen russische Raffinerie in Brand

28.06.2026, 08:1228.06.2026, 08:12

In der südrussischen Region Krasnodar ist offiziellen Angaben zufolge durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Feuer in einer Raffinerie ausgebrochen. Bei der Attacke sei auch ein Mensch getötet worden, teilte Gouverneur Wenjamin Kondratjew bei Telegram mit. Neben der Raffinerie in der Stadt Slawjansk-na-Kubani seien mehrere Häuser, eine Strom- und eine Gasleitung beschädigt worden, schrieb er.

In sozialen Netzwerken verbreitete Bilder und Videos lassen auf einen grossen Brand schliessen. Die Anlage ist mit einer Verarbeitungskapazität von laut unterschiedlichen Quellen vier bis fünf Millionen Tonnen Öl pro Jahr nicht besonders gross. Wegen ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zur von Russland annektierten Halbinsel Krim haben die Ukrainer die Raffinerie aber schon mehrfach attackiert und beschädigt.

Auch andere russische Regionen wie Jaroslawl oder Iwanowo nordöstlich von Moskau meldeten Drohnenangriffe. Das russische Militär hat eigenen Angaben nach 213 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das deutet auf eine weitere massive Attacke hin.

Ukraine übernimmt Führung im Drohnenkrieg

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl zum Beginn des Kriegs gegen die Ukraine erteilt. In den mehr als vier Jahren Krieg hat das russische Militär Städte in der Ukraine zerstört, Tausende Zivilisten getötet und Millionen Ukrainer zur Flucht gezwungen.

Kiew wehrt sich gegen die Invasion auch mit Angriffen auf strategische Ziele wie Militär- und Rüstungseinrichtungen oder Ölanlagen im russischen Hinterland. Beim Drohnenkrieg haben die Ukrainer in den vergangenen Monaten dabei zunehmend die Oberhand gewonnen. Als eine Folge macht sich in Russland inzwischen zunehmend ein Treibstoffdefizit bemerkbar. (sda/dpa)

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