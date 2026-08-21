wolkig, aber kaum Regen17°
DE | FR
burger
International
Schifffahrt

Panamakanal senkt Zahl der Schiffspassagen wegen zu wenig Regen

Zu wenig Regen: Panamakanal senkt Zahl der Schiffspassagen

21.08.2026, 07:2121.08.2026, 07:21

Angesichts zuletzt geringer Niederschlagsmengen reduziert der Panamakanal die Zahl erlaubter Schiffspassagen. Die buchbaren Durchfahrten werden ab September schrittweise von 36 pro Tag auf 32 gesenkt, wie die Verwaltung der Wasserstrasse zwischen dem Atlantik und dem Pazifik mitteilte.

epa13181940 Container ships pass through the Panama Canal in Panama City, Panama, 19 August 2026 (issued 20 August 2026). The Panama Canal Authority announced that it will limit daily ship traffic to ...
Ein Containerschiff unterwegs im Panamakanal.Bild: keystone

Trotz der laufenden Regenzeit und bereits ergriffener Wassersparmassnahmen, um die Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño abzumildern, seien zusätzliche vorbeugende Schritte erforderlich. Dadurch solle die langfristige Nachhaltigkeit des Kanalbetriebs gewährleistet werden, hiess es in einer Mitteilung. Der Panamakanal funktioniert mit Schleusen. Jedes Mal, wenn ein Schiff hindurchfährt, fliesst Süsswasser ins Meer ab.

Zwischen Mai und August habe es rund 34 Prozent weniger geregnet als im historischen Durchschnitt für diesen Zeitraum, teilte die Kanalbehörde mit. Prognosen zufolge sei in der Region zudem infolge von El Niño 2026-2027 mit noch geringeren Niederschlägen zu rechnen. Mit Blick auf die Trockenzeit, die im Januar beginnt, seien ein umsichtiger Umgang mit den Wasserressourcen und eine sorgfältige Überwachung notwendig, um die Wasserverfügbarkeit zu sichern.

Der Panamakanal ist eine rund 80 Kilometer lange künstliche Wasserstrasse, die die Landenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet und den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Schiffen bleibt damit die lange, gefährliche Fahrt um die Südspitze Südamerikas erspart. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

«Lage ist katastrophal»: Hitzesommer fordert Millionen von toten Fischen
Extremwetter
«Lage ist katastrophal»: Hitzesommer fordert Millionen von toten Fischen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wale kommunizieren mit uns – wir müssen nur lernen, sie zu verstehen
Ein Forschungsteam hat bahnbrechende Erkenntnisse über die Kommunikation von Walen erlangt: Sie versuchen, mit uns zu kommunizieren. Doch die mysteriösen Signale können noch nicht vollständig gedeutet werden.
Es ist eine der grossen Fragen der Erforschung unseres Planeten: Wie kommunizieren andere Lebewesen? Auf welche Art und Weise sprechen sie miteinander, während es für uns komplett unverständlich bleibt?
Zur Story