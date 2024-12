Der russische Botschafter in der Schweiz: Sergej Garmonin. Bild: Russische Botschaft

Russland lobt Dialogbereitschaft der Schweiz – übt aber auch Kritik

Der russische Botschafter in Bern, Sergej Garmonin, hat die Schweiz für ihre Dialogbereitschaft gelobt. «Die Situation ist in der Schweiz merklich besser als in einer Reihe anderer westlicher Länder», sagte er in einem am Dienstag auf X verbreiteten Interview.

Trotz der angespannten Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland hob der 71-jährige russische Diplomat die Aufrechterhaltung der Kommunikationskanäle mit den Schweizer Behörden hervor. In vielen anderen Ländern sei der politische Dialog «vollständig eingeschränkt und eingefroren» worden.

Insgesamt bezeichnete Garmonin die bilateralen Beziehungen mit der Schweiz aber als «schwierig». Der Russe sprach von einer «deutlichen Verringerung der bilateralen Zusammenarbeit durch Bern».

Die Beziehungen zwischen Bern und Moskau hatten sich wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 und dem andauernden Krieg verschlechtert. Die Schweiz übernahm westliche Sanktionen gegen Russland und organisierte im vergangenen Sommer zusammen mit der Ukraine einen Friedensgipfel auf dem Bürgenstock NW. Russland war nicht eingeladen und stellte die traditionelle Neutralität der Schweiz öffentlich infrage.

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis telefonierte Mitte Dezember mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Dabei erläuterte Lawrow die russische Position zur Lösung der Situation in der Ukraine. Zudem war der Schweizer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 2026 Thema. (sda)