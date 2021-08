«An Leib und Leben gefährdet»: Lokales Personal der Entwicklungshilfe steckt in Kabul fest

International

Afghanistan: Lokales Personal der Entwicklungshilfe steckt in Kabul fest



Die Taliban haben die afghanische Hauptstadt erobert, am Flughafen herrscht Chaos. Während drei Schweizer Mitarbeitende der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (Deza) bereits evakuiert worden sind, befinden sich afghanische Deza-Mitarbeitende weiterhin in Kabul. Sie gelten für die Taliban als «westliche Kollaborateure».

Christoph Bernet / ch media

Dramatische Szenen spielen sich derzeit am Hamid-Karzai-Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ab: Tausende verzweifelte Afghaninnen und Afghanen versuchen, einen Platz in einem Flugzeug zu bekommen, um sich ausser Landes in Sicherheit zu bringen. Gemäss der Nachrichtenagentur Reuters sind mindestens fünf Personen ums Leben gekommen. Unklar ist, ob sie durch Schusswaffen oder in Folge eines Gedränges gestorben sind.

Am Sonntag haben die radikalislamischen Taliban-Milizen die Kontrolle über Kabul übernommen. Den Flughafen der Hauptstadt sichern gemäss BBC derzeit rund 6000 US-Soldaten ab, um die Evakuierung von US-Botschaftspersonal und weiteren Personen zu ermöglichen. Dazu gehören auch Diplomaten und humanitäre Helfer aus anderen westlichen Staaten.

200 Personen erhalten humanitäre Visa

Dazu gehören auch Schweizer Staatsangehörige: Wie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) am Montagmorgen via Twitter mitteilte, konnten die drei noch in Kabul verbleibenden Schweizer Mitarbeitenden des Deza-Büros evakuiert werden. Sie sind gemeinsam mit Mitarbeitenden der deutschen Botschaft nach Doha geflogen worden.

Wir konnten unsere drei Mitarbeitenden des DEZA-Büros in Kabul mit Hilfe unserer Partner ausser Land bringen. Sie sind unterwegs in die Schweiz. Arbeiten mit Hochdruck daran, unter schwierigsten Umständen das Lokalpersonal zu evakuieren. — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 16, 2021

Hingegen konnten die 38 afghanischen Lokalmitarbeitenden der Deza und ihre Angehörigen noch nicht in Sicherheit gebracht werden. Diese afghanischen Staatsangehörigen – die meisten sind seit vielen Jahren für die Deza tätig – und ihre Familien befinden sich in unmittelbarer Gefahr. Wie Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, am Freitagabend in Bern vor den Medien erklärte, könnten sie nach Einschätzung des Bundes als «westliche Kollaborateure» gelten und wären damit unter den Taliban «an Leib und Leben gefährdet».

Aus diesem Grund entschied sich Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) letzte Woche, den afghanischen Deza-Mitarbeitenden und ihren engsten Angehörigen (Ehegatten und minderjährige Kinder) ein humanitäres Visum zu erteilen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) geht von rund 200 Personen aus, die nach Aussagen von Mario Gattiker vom Freitag «so rasch wie möglich» in die Schweiz gebracht werden sollten.

Unklarheit über Evakuierungspläne

Doch konnte die Schweiz die Evakuierung der gefährdeten Deza-Mitarbeitenden und ihren Familien aus Kabul bisher noch nicht bewerkstelligen. Laut Aussenminister Cassis arbeite man «mit Hochdruck unter schwierigsten Umständen» daran. Auf Anfrage von CH Media will Cassis' Aussendepartement EDA mit Verweis auf Sicherheitsüberlegungen keine Details zu den Evakuierungsplänen nennen.

Aussenminister Ignazio Cassis wird um 16 Uhr im Namen des Bundesrats ein Statement zur Lage in Afghanistan abgeben. (aargauerzeitung.ch)

