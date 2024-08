Bemühungen um Waffenstillstand im Sudan vorerst gescheitert

Der SAF und der RSF werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, darunter sexuelle Gewalt. Zumindest die Milizen der RSF hätten einem Verhaltenskodex mit Mindeststandards zugestimmt, an den alle Soldaten gebunden sein sollen, sagte Perriello. (sda/dpa)

Inzwischen gibt es auch Cholera-Ausbrüche, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet. Die lebensgefährliche Durchfall-Krankheit wird durch ein Bakterium ausgelöst, das sich über verunreinigtes Wasser und unter unhygienischen Zuständen ausbreitet.

In dem rohstoffreichen Land liefern sich Regierungstruppen und Milizen seit April 2023 einen blutigen Machtkampf. Mehr als zehn Millionen Menschen sind vertrieben worden. 25 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung, ist nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) akut von Hunger bedroht.

Die RSF schickte zwar eine Delegation. Vor Ort gingen die Kämpfe aber nicht nur weiter, sondern eskalierten, unter anderem in der Region El Fascher in Nord-Darfur. Mehr als 100 Zivilisten kamen ums Leben, wie Perriello auf X schrieb.

Ziel der Gespräche war, die Regierungstruppen (SAF) und die Milizen (RSF) zu einem Waffenstillstand zu bewegen, um die humanitäre Hilfe zu verbessern. Die SAF blieben dem Treffen aber fern. So sprachen vor allem technische Experten über Hilfsmöglichkeiten.

Bemühungen der USA um ein Ende der Kämpfe im Sudan sind in der Schweiz vorerst gescheitert. Allerdings konnte die humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung zumindest punktuell verbessert werden. Mit Blick auf eine Waffenruhe wäre mehr Fortschritt wünschenswert gewesen, räumte der US-Sonderbeauftragte für den Sudan, Tom Perriello, ein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Luzerner SVP-Präsident nimmt 25'000 Franken aus der Parteikasse – so rechtfertigt er sich

Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen +++ Polio-Impfungen in Gaza gefordert

Picdump 103 – hier gibt's genau das, was du willst: Memes!

Bundesrat erwägt Kennzeichen-Revolution in der Schweiz

Immer mehr Millionäre verlegen ihren Wohnsitz – diese Länder verlieren am meisten

Wie würde Kamala Harris regieren?

Die Vize-Präsidentin hat bewiesen, dass sie gewinnen kann. Kann sie auch regieren?

Als Joe Biden die Wahl gegen Donald Trump gewann, sah die Welt noch ganz anders aus. Der Ex-Präsident hatte sich völlig unfähig gezeigt, die Covid-Krise in den Griff zu bekommen. (Erinnert ihr euch an seinen Rat, Desinfektionsmittel zu spritzen?) Die Wirtschaft war eingebrochen und die Arbeitslosigkeit in den zweistelligen Prozentbereich hochgeschnellt. Unter diesen Umständen war Biden der ideale Gegner für Trump: pragmatisch, seriös und vertrauenswürdig. Er war der erfahrene Manager, der das Chaos, das Trump hinterlassen hatte, wieder aufräumen konnte.