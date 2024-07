Sudan fordert Ausländer zum Verlassen der Region Khartum auf

Inter will Ricardo Rodriguez +++ Cömert an Valladolid ausgeliehen

Nach Russland-Reise nun in die USA: Orbáns Besuch bei Trump wirft Fragen auf

Zum Abschluss seiner selbst ernannten «Friedensmission» trifft Ungarns Premierminister Viktor Orbán den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in seinem Luxus-Resort Mar-a-Lago. Hat er eine geheime Botschaft aus dem Kreml im Gepäck?

Eine Woche schon dauert die «Friedensmission» von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Zuerst traf er Wolodimir Selenski in Kiew, dann Wladimir Putin in Moskau und schliesslich Chinas Präsidenten Xi Jinping in Peking. Zum Abschluss nun sollte ein Treffen mit US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump in seinem Luxus-Resort Mar-a-Lago in Florida folgen, wie am Donnerstag mehrere Medien berichteten.