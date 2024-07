So ist es zum Krieg in Sudan gekommen

Vor wenigen Jahren sah es gar nicht so schlecht aus im Sudan. Die Bevölkerung erhob sich 2019 gegen Langzeitdiktator Omar Al-Bashir. Er hatte sich 1989 an die Macht geputscht und seither ein islamistisches Regime aufgebaut. Dies mit der Unterstützung Saudi-Arabiens, den Vereinten Arabischen Emiraten und Nachbarland Ägypten.

Nachdem die Bevölkerung Al-Bashir 2019 stürzen konnte, trat jedoch nicht die ersehnte Demokratie ein. Die Übergangsregierung, bestehend aus Personen aus der zivilen Demokratiebewegung, wollte keine Regierungsmacht übernehmen. 2021 putschten sich die Sudanesischen Streitkräfte (SAF) unter General Abdel Fattah Al-Burhan in Zusammenarbeit mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter General Mohammed Hamdan Daglo an die Macht.

Abgemacht war, dass Al-Burhan und Daglo – besser bekannt unter dem Namen Hemeti – das Land mit seinen 44 Millionen Einwohnern gemeinsam führen. Doch die beiden Lager zerstritten sich über die Machtaufteilung. Am 15. April 2023 eskalierte der Streit zwischen den SAF und den RSF. Seither bekämpfen sich die beiden Armeen im ganzen Land, bombardieren wahllos zivile Viertel und wichtige Infrastrukturen. Über 7,7 Millionen Menschen sind innerhalb des Sudans auf der Flucht. Inzwischen ist es im Land so gefährlich, dass sogar zahlreiche humanitäre Hilfsorganisationen das Gebiet verlassen mussten.