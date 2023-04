Die Welt in Karten

In diesen Ländern leben viele Deutschsprachige

Deutsch wird bekanntlich nicht nur in der Schweiz, Deutschland und Österreich gesprochen, sondern auch in vielen anderen Ländern. Das sind die Nationen, wo Deutsch weiterhin gepflegt wird.

Weltweit sprechen rund 134 Millionen Menschen Deutsch, schreiben die Sprachexperten von Preply. Je nach Schätzung variiert diese Zahl um einige Millionen. Die Datenbank des Instituts SIL International, welches mit Ethnologue die umfangreichste Sammlung zu allen Sprachen führt, kommt auf 160 Millionen.

Klar ist: Es sprechen sehr viele Menschen mehr Deutsch, als in der Schweiz, Deutschland und Österreich leben. Deutsch ist eine der 15 am meisten gesprochenen Sprachen der Welt. Knapp 60 Millionen bezeichnen gemäss Preply Deutsch als Muttersprache. Die meisten davon natürlich in den oben genannten Ländern, aber auch in Belgien oder Luxemburg ist Deutsch Amtssprache und in Nationen wie Namibia oder Brasilien leben grosse Communitys, in denen Deusch gesprochen wird.

Für die folgenden Grafiken stützen wir uns auf die Daten von Preply.

In fast 40 Ländern findet man Minderheiten, die Deutsch als Muttersprache, Zweit- oder Drittsprache beherrschen. Die meisten davon – rund 1,2 Millionen – wohnen in Frankreich. In Frankreich wird unter anderem Elsässerdeutsch gesprochen.

Ebenfalls über eine Million Deutschsprechende leben in den USA, der Türkei und Brasilien. Rund 44 Millionen US-Amerikaner haben geschätzt deutsche Vorfahren, rund 1,1 Millionen pflegen heute noch die deutsche Sprache. Im Bundesstaat Pennsylvania sprechen einige sogar noch den deutschen Dialekt Pennsylvania-Dutch. Dieser zeichnet sich durch eine Mischung aus verschiedenen deutschen Dialekten und Englisch aus.