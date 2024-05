Nemo-Mania! Das sind die Reaktionen zum historischen Schweizer ESC-Triumph

View this post on Instagram

Voll der Freude ist auch einer von Nemos Vorgängern. Der Appenzeller Marius Bear, der die Schweiz 2022 am ESC vertrat, teilte den Moment, in dem Nemos Sieg verkündet wurde. Er freut sich vor allem auch darüber, dass der Wettbewerb nun in die Schweiz kommt.

Feuer und Flamme ist Grünen-Politikerin Sibel Arslan, die Nemo gleich in mehreren Tweets abfeiert. Sie weist unter anderem auch darauf hin, dass mit Nemo eine non-binäre Person für die Schweiz gewonnen hat – ein Geschlecht, das in der Schweiz amtlich gar nicht existiert.

Frau Staehelin, Stalins Tochter

Im Frühling 1967 reiste Stalins Tochter in die Schweiz ein. Mitten im Kalten Krieg. Die Geschichte eines diplomatischen Drahtseilakts.

Es musste schnell gehen. «Dringend» ersuchte am 7. März 1967 der US-Botschafter in Bern, John S. Hayes, um eine Audienz bei Bundesrat Willy Spühler. Im Gespräch eröffnete der Amerikaner dem Vorsteher des Politischen Departements (EPD, heute EDA) die Lage: Swetlana Allilujewa, die einzige Tochter Stalins, hatte ihren Besuch in Indien anlässlich der Beisetzung ihres Lebenspartners genutzt, um bei der US-Botschaft in Neu-Delhi politisches Asyl zu beantragen.