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Neue Sensationsfunde in San Casciano: Römischer Tempel entdeckt

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Neue Sensationsfunde in San Casciano: Römischer Tempel entdeckt

03.08.2026, 14:3503.08.2026, 14:35

Neue Ausgrabungsarbeiten auf dem etruskischen Gelände von San Casciano dei Bagni in der italienischen Toskana haben den Archäologen neue Überraschungen beschert. Zu den bedeutendsten Entdeckungen zählt das Dach eines römischen Tempels.

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Archäologische Funde aus San Casciano dei Bagni liefern immer wieder neue Einblicke in die Kultur- und Ritualgeschichte der Region.Bild: EPA Italian Ministry of Culture

Dabei wurden verzierte Dachaufsätze mit Darstellungen von Gorgonen-Köpfen geborgen, die aus dem 1. Jahrhundert vor Christus stammen, wie die Archäologen mitteilten. Zusätzlich wurden Materialien aus der Zeit zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert sowie mehrere mittelalterliche Gräber entdeckt. Die Ausgrabungen brachten zudem ein grosses Gebäude aus dem späten 14. Jahrhundert ans Licht. Es gilt als Hinweis auf die Thermalaktivitäten in der Gegend im späten Mittelalter.

Die Forschungskampagne läuft noch bis zum 7. Oktober. Beteiligt sind Studierende aus verschiedenen Ländern. Die Ergebnisse der ersten sechs Wochen der diesjährigen Grabungskampagne wurden bei einer öffentlichen Veranstaltung den Einwohnern der Gegend vorgestellt.

In derselben Gegend war im November 2022 bei Ausgrabungen eine Votivsammlung aus 24 vollständig erhaltenen Bronzestatuen entdeckt worden, fünf davon fast einen Meter hoch. Sie stammen aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 1. nach Christus. Entdeckt wurden auch tausende Münzen und Votivgaben in Überresten von heiligen etruskischen und römischen Bädern, die über 2300 Jahre alt sind.

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Insgesamt wurden 24 Bronze-Statuen aus der Zeit der Etrusker entdeckt.Bild: EPA Italian Ministry of Culture

Die Überreste der etruskischen Thermen wurden in der Gemeinde von San Casciano mit circa 1600 Einwohnern entdeckt, die auch heute noch für ihre Thermen bekannt ist. Die Gemeinde hat die Thermalbäder restauriert, die auch die toskanische Medici-Herrscherfamilie im 16. Jahrhundert besuchte. Die Ausgrabungsarbeiten werden fortgesetzt. (sda/apa)

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