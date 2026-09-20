Lehrerin und Influencerin Emma – bekannt als Wemmse – spricht sich deutlich für ein Smartphone-Verbot aus. Bild: Instagram

Social-Media-Star Wemmse plädiert für Smartphone-Verbot an Schulen

Wemmse ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Am YouMedia-Award in Bern überraschte sie vor 250 Jugendlichen mit klaren Aussagen.

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Virtuell erreicht sie Millionen von Menschen, doch physisch lebt sie zurückgezogen. Emma, auf Social Media als Wemmse bekannt, gilt als öffentlichkeitsscheu und schützt ihr Privatleben konsequent. Umso gespannter warteten die rund 250 zumeist jungen Menschen am YouMedia Award in Bern auf ihren Auftritt.

Im Gespräch mit Moderatorin Shianne Spitzer zeigte sich Wemmse so, wie ihre Fans sie aus ihren Videos kennen: schlagfertig und selbstironisch. Auf die Frage, wie lustig sie sich selber finde, antwortete sie: «Gar nicht.» Deshalb verstehe sie sogar jene, die sich darüber ärgerten, dass sie gerade den Swiss Comedy Award in der Kategorie Online gewonnen habe. «Ich probiere eigentlich gar nicht, lustig zu sein. Ich habe einfach Glück, dass gewisse Leute mich lustig finden.»

Die Reichweite ist inzwischen enorm. Ihr erfolgreichstes «Glatzen-Video» wurde auf TikTok und Instagram über sechs Millionen Mal aufgerufen. Ihr selber ist das fast unheimlich. Sie stellt sich das einfach als Zahl vor, nicht als Menschen. «Sonst könnte ich nicht mehr schlafen.»

Influencerin und Lehrerin

Wemmse lebt in zwei Welten. In der schillernden TikTok-Welt und in der Welt der Schule – sie ist angehende Primarlehrerin. Sie sei froh um den anderen, realeren Alltag, sagte sie: «Wenn du so viele Kinder um dich hast, die mit sich selbst beschäftigt sind, denkst du weniger an dich selbst.»

Erstaunlich sei, dass ihre Bekanntheit in der Schule kaum eine Rolle spiele. «Die Kinder interessiert es gar nicht so sehr, was ich sonst noch mache. Meistens sind es die Eltern, die mich darauf ansprechen.» Dann kam die Moderatorin auf das Thema zu sprechen, das zurzeit Bildungspolitiker und Schulbehörden beschäftigt: den Umgang mit dem Handy.

Dass ausgerechnet ein Social-Media-Star für Einschränkungen beim Smartphone eintritt, dürfte manche der Jugendlichen im Publikum überrascht haben. «An der Schule finde ich ein Handyverbot gut.» Zwar nicht für sie selbst, es sei «etwas nervig», wenn auch sie das Smartphone weglegen müsse. Doch für die Schülerinnen und Schüler sei die Regel sinnvoll. Die meisten würden zuhause ohnehin zu viel am Handy hängen.

«Es passt schon nicht so gut zusammen»

Die Doppelrolle als Lehrerin und Influencerin ist für Emma, die ihren Nachnamen geheim hält, nicht immer bequem. Vor kurzem sorgte ein «10 vor 10»-Beitrag für Wirbel, den SRF nachträglich bearbeiten musste, weil darin entgegen der Abmachung ihr Wohnort erkennbar war. Auf die Frage eines Jugendlichen, wie gut die beiden Jobs auf einer Skala von null bis zehn zusammenpassten, antwortete sie: «So eine Sechs. Es passt nicht wahnsinnig gut zusammen. Ich gebe einfach mein Bestes.»

Ganz aufgeben möchte sie keine ihrer beiden Welten. Auf die Frage, ob sie für den Rest ihres Lebens lieber Influencerin oder Lehrerin wäre, tendierte sie zunächst zu Influencerin. Um dann zu sagen: «Lehrerin zu sein, erfüllt einen mehr, als Videos von sich selbst zu machen. Und ich glaube, ich bin eine sehr gute Lehrerin.»

Mehr als 250 Beiträge eingereicht

Wemmse war die «Promi-Nachfolgerin» von Bundesrat Albert Rösti, der letztes Jahr Spezialgast beim YouMedia-Award war. Mehr als 250 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 20 Jahren haben diesmal Medienprojekte eingereicht – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Das Moderatoren-Trio Shianne Spitzer, Destan Huynh und Jenny Kitzka durften zahlreiche Sieger küren.

Ausgezeichnet wurden Loana Plüss mit «Loana’s Monatsziitig» in der Kategorie Glück, Ronja Amrhein mit dem Dokumentarfilm «Hautnah – ein Tag im Leben eines Schmetterlingskindes» in der Kategorie Gesundheit und Emilia Lun mit «Swiss Venture Girls» in der Kategorie Geld. Den Preis für Gerechtigkeit erhielten Thalia Mendonça Freitas und Sven Känzig für ihr Buch «Biber unter Verdacht». Zoë Zulauf, Samira Bolliger und Anna Popp gewannen mit dem Podcast «Geschichten von Jenischen» in der Kategorie Gesellschaft.

Ausgezeichnet wurde zudem ein «Kassensturz»-Rucksacktest von Giulee Stampfli, Dennis Montoya, Jelena Steiner, Lean Walder und Ruyi Sprenger, der im Rahmen der Jugendmedienwoche YouNews entstanden war. Die Kinder gingen mit den Rucksäcken zu Testzwecken sogar unter die Dusche. Der Ehrenpreis ging an den Verein TechAngels für die Vermittlung von Medienkompetenz unter Gleichaltrigen.

Für Jurypräsident und YouMedia-Mitgründer Franz Fischlin zeigte der Abend, «dass der Journalismus lebt». Die Freude der Jugendlichen am Medienmachen sei ansteckend gewesen: «Ich bin sicher, dass wir vom einen oder anderen Talent noch hören oder sehen werden.» (pmü) (schweizheute.ch)