Ein generelles Handyverbot an Schulen ist gut, wird aber nicht reichen

In einigen Ländern Europas gilt bereits ein mehr oder weniger weitreichendes Handyverbot für Schülerinnen und Schüler. Ein Überblick ...

Handyverbot an Schulen

Die bürgerlich dominierte Landesregierung sollte begreifen, dass es auch bei den erwachsenen Handynutzerinnen und -nutzern nicht genügt, an die Eigenverantwortung zu appellieren. Und wegen Donald Trump einen Social-Media-Kuschelkurs zu fahren , ist falsch.

Ob TikTok, YouTube oder Instagram: Es ist wissenschaftlich untersucht und belegt, dass die exzessive Nutzung solcher Plattformen der Gehirnentwicklung und dem sozialen Leben schadet. Doch in Bundesbern zögert man, wirksame Gegenmassnahmen zu ergreifen.

Die Schweizer Volkspartei bewirtschaftet oft gesellschaftliche Probleme, statt sie zu lösen. Doch mit ihren diversen Vorstössen für Handyverbote an der Volksschule liegt sie richtig.

Nicht die Mobilgeräte an sich sind schädlich. Es sind die Social-Media-Plattformen der marktbeherrschenden Tech-Konzerne, die mit schmutzigen Tricks um die Aufmerksamkeit der (minderjährigen) User kämpfen und mit ihren Algorithmen die Bildschirmsucht fördern.

Erster Kanton greift durch: Nidwalden beschliesst Handyverbot an Schulen

Die Hauptverantwortung für das Bildungswesen liegt bei den Kantonen. Sie sollten sich nicht länger hinter dem Föderalismus verstecken, sondern dem Vorbild Nidwaldens folgen und an Schulen Handys verbieten. Und natürlich gilt es dieses Verbot auch durchzusetzen.

Im Gegensatz zu Winkelried muss sich Res Schmid aber nicht in feindliche Hellebarden werfen. Im Gegenteil: Er rennt sozusagen offene Türen ein. Denn längst hat eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung erkannt, dass es an öffentlichen Schulen ein Handyverbot braucht .

Arnold von Winkelried ist weit über seinen Heimatkanton hinaus als unerschrockener Held bekannt. Der Legende nach verhalf der Innerschweizer den wankenden Eidgenossen in der Schlacht bei Sempach zum Sieg.

