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Melania Trump äussert sich zu Urteil über trans Sportlerinnen

First Lady Melania Trump addresses the Inaugural Presidential AI Challenge National Champion Awards Ceremony at the White House on Tuesday, June 9, 2026, in Washington. (AP Photo/John McDonnell) Melan ...
Melania Trump bei einem offiziellen Termin. Sie setzt sich laut eigener Aussage für Respekt gegenüber allen Menschen ein. (Archivbild) Bild: keystone

Chancengleichheit für Sportlerinnen: Melania Trump äussert sich zu Gerichtsurteil

Das Oberste Gericht erlaubt, trans Personen von Frauenwettbewerben auszuschliessen. Die First Lady versucht, zu vermitteln.
01.07.2026, 14:2401.07.2026, 14:24
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten hat US-Bundesstaaten erlaubt, Transmädchen und -frauen von der Teilnahme an Frauen- und Mädchensportteams auszuschliessen. Dazu hat sich jetzt First Lady Melania Trump geäussert.

Sie unterstütze zwar die Entscheidung des Gerichts, wolle aber auch Solidarität mit den Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft zeigen. «Amerika, wir können die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft unterstützen und gleichzeitig die Chancengleichheit für Sportlerinnen schützen. Respekt gegenüber allen Menschen und faire Wettbewerbsbedingungen im Frauensport schliessen sich nicht aus. Beide Grundsätze sind unverzichtbar», schrieb die First Lady am Dienstag in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.

Sie verwies auch darauf, dass sie diese Position bereits in ihrem Buch «Melania» vertreten habe. Ihr Ehemann sieht das offenbar gänzlich anders. Er kommentierte auf Truth Social das Urteil knapp mit den Worten «Grosser Sieg: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat soeben entschieden, dass Männer nicht im Frauensport antreten dürfen. Wow! Damit ist diese absurde Situation endlich vom Tisch!».

Rechte verschärft Angriffe auf Transgender

Brett Kavanaugh, einer der Richter am amerikanischen Supreme Court, hatte in seiner Begründung darauf verwiesen, dass trans Sportlerinnen nicht wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden. «Mit anderen Worten: Dürfen Schulen die Teilnahmeberechtigung für den Frauen- und Mädchensport anhand des biologischen Geschlechts festlegen? Die Antwort lautet: Ja», schrieb Kavanaugh.

epa12984678 US Supreme Court Associate Justice Brett Kavanaugh looks on after the swearing-in ceremony of Kevin Walsh as the chair of the Federal Reserve, conducted at the White House in Washington, D ...
Brett Kavanaugh, Richter des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten.Bild: keystone

In den vergangenen Jahren hat die amerikanische Rechte ihre Angriffe auf die Transgender-Gemeinschaft zunehmend verschärft und Einschränkungen eingeführt, die den Zugang zu geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung sowie die Teilnahme am Sport in den Kategorien, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, erschweren oder verhindern.`

Verwendete Quellen:

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