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US-Gericht billigt Ausschluss von Transmenschen im Sport

US-Gericht billigt Ausschluss von Transmenschen im Sport

30.06.2026, 20:0630.06.2026, 20:06

Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten hat US-Bundesstaaten erlaubt, Transmädchen und -frauen vom Wettbewerb in Frauen- und Mädchensportteams auszuschliessen. Mit einer 6:3-Mehrheit entschied das Gericht, dass Bundesstaaten die Teilnahme am Frauen- und Mädchensport auf Grundlage des bei der Geburt zugeschriebenen Geschlechts selbst regeln dürfen. Damit stützte das Gericht Gesetze aus West Virginia und Idaho, die Transsportlerinnen von Mädchen- und Frauenteams ausschliessen.

Richter Brett Kavanaugh begründete die Mehrheitsentscheidung mit Sicherheitsaspekten und fairem Wettbewerb – und verwies dabei auf körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Weder der Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung noch ein Bundesgesetz, das Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Bildungsbereich verbietet, stünden der nun getroffenen Entscheidung entgegen.

Die Mehrheit entschied zudem, dass Bundesstaaten keine Einzelfallprüfung für Transsportlerinnen vornehmen müssen, die Pubertätsblocker oder Hormone eingenommen haben. Solche Bewertungen seien kaum praktikabel; Gesetzgeber und Schulen seien besser geeignet, die erforderlichen Abwägungen zu treffen.

Wichtige Rechtsfragen bleiben offen

Die drei als liberal geltenden Richterinnen widersprachen der Entscheidung. Sonia Sotomayor warf der konservativen Mehrheit vor, den Gleichbehandlungsgrundsatz auszuhöhlen und Transschülerinnen vom Schulsport auszuschliessen. Das Gericht liess aber die umgekehrte Frage offen, ob Bundesstaaten Transathleten die Teilnahme am Sport trotzdem auch erlauben dürften. Diese Frage sei nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen, hiess es im Urteil.

US-Präsident Donald Trump begrüsste das Urteil als «grossen Sieg». Das Oberste Gericht habe gegen «Männer im Frauensport» entschieden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Damit sei diese «lächerliche Situation» vom Tisch.

Das Urteil zählt zu den bislang weitreichendsten Entscheidungen des Supreme Court zu den Rechten von Transpersonen. In den vergangenen Jahren haben nach Angaben des Gerichts 27 US-Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die Transmenschen vom Frauen- und Mädchensport ausschliessen. Mit der Entscheidung stärkt das oberste Gericht deren rechtliche Grundlage. (sda/dpa)

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