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Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social

Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social

17.07.2026, 09:2817.07.2026, 09:28

Die Medienfirma von US-Präsident Donald Trump will Berichten zufolge zahlenden Kunden einen besonders schnellen Zugriff auf Beiträge ausgewählter Konten des sozialen Netzwerks Truth Social anbieten. Der neue Dienst unter dem Namen «Truth API» solle vom 1. August an in Echtzeit Beiträge der reichweitenstärksten Accounts liefern, berichteten der US-Sender CBS und die «Washington Post» unter Berufung auf eine Mitteilung der Trump Media & Technology Group (TMTG).

TMTG ist vor allem als Betreiber von Trumps Online-Sprachrohr Truth Social bekannt, wo er fast 13 Millionen Follower hat. Der US-Präsident war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug seine Anteile nach dem Einzug ins Weisse Haus an seinen Sohn Donald Trump Jr., der diese treuhänderisch verwaltet.

FILE - The download screen for the Truth Social app is displayed on a laptop computer, March 20, 2024, in New York. (AP Photo/John Minchillo, File) Trump Truth Social
Donald Trump postet am liebsten auf seiner Plattform Truth Social.Bild: keystone

Trump nutzt Truth Social als wichtigstes Kommunikationsmedium seiner Präsidentschaft. Er kündigt dort regelmässig politische Entscheidungen und Positionen an, unter anderem zu Zöllen, der Geldpolitik oder internationalen Konflikten. Seine Beiträge haben wiederholt Reaktionen an den Aktien- und Rohstoffmärkten ausgelöst.

Trump hatte das Unternehmen 2021 gegründet, nachdem grosse Online-Plattformen seine Konten nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt hatten. Diese Sperren wurden später wieder aufgehoben. (hkl/sda/dpa)

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