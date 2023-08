Waldbrand im Nordosten von Teneriffa breitet sich aus

Ein Flugzeug beteiligt sich an den Löscharbeiten in El Rosario, 17. August 2023.

Ein Flugzeug beteiligt sich an den Löscharbeiten in El Rosario, 17. August 2023. Bild: keystone

Der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo, betonte am Donnerstag in einer Stellungnahme, wie schwierig es sei, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Nach Angaben der Regierung handelte es sich um den «kompliziertesten Brand» der vergangenen 40 Jahre, den die autonome Region erlebe.

Sowohl vom Boden als auch aus der Luft rückten Einsatzkräfte zum Löschen aus. Aus Sicherheitsgründen wurden Evakuierungen in mehreren Ortschaften angeordnet. Das Rote Kreuz richtet Notunterkünfte in Turnhallen ein.

Ein Wald in der Nähe der Stadt El Rosario steht in Flammen, 16. August 2023. Bild: keystone

