Polizeirapport

Autofahrer in Deutschland in «Sesamstrassen»-Kostüm geblitzt

Mit einer Maske Auto zu fahren, sei gefährlich, warnt das zuständige Polizeidepartement. bild: polizei dortmund

Ein Autofahrer in einem «Sesamstrassen»-Kostüm ist im deutschen Dortmund von der Polizei geblitzt worden. Der Mann oder die Frau fuhr im September zu schnell über die Autobahn 45 in Richtung Hagen, wie die Polizei in Dortmund am Dienstag mitteilte.

Das Kostüm erinnere an eine Figur aus den Kindersendungen «Sesamstrasse» oder «Muppetshow», hiess es. Ob der Fahrer oder die Fahrerin bewusst zu schnell fuhr, um sich mit der Kostümierung blitzen zu lassen, war nicht bekannt.

Das Auto sei auf einen 57-jährigen Mann aus Hagen zugelassen. «Er erhält demnächst Post von der Bussgeldstelle», teilte die Polizei weiter mit. Das Auto war elf Stundenkilometer zu schnell unterwegs, was einem Bussgeld von 40 Euro entspricht.

Die Polizei wies in ihrer Mitteilung daraufhin, dass diese Kostümierung das Sichtfeld stark einschränke und das Unfallrisiko damit deutlich steigere. Die Folgen eines so verursachten schweren Unfalls können deutlich schwerer sein als eine Busse von 40 Euro. Aus dem Spass mit einer Maske aus der Muppetshow werde dann schnell Ernst, heisst es. (sda/afp/lyn)