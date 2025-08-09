sonnig33°
Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Unfall beim Leissigentunnel

09.08.2025, 16:5209.08.2025, 16:52

Bei einer Kollision von zwei Autos beim Leissigentunnel sind am frühen Samstagmorgen die beiden Autolenkenden verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war kurz nach 4 Uhr ein Lenker eines Lieferwagens von Interlaken herkommend in Richtung Thun unterwegs. Vor dem Leissigentunnel geriet er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Lieferwagen kippte laut Polizeiangaben durch die Kollision auf die rechte Fahrzeugseite. (sda)

